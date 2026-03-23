Los vecinos fueron los que dieron la voz de alarma al ver el humo y las llamas saliendo de la casa

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Jessi Pierce, corresponsal de NHL.com y reportera del equipo de hockey de los Minnesota Wild, ha muerto junto a sus tres hijos -Hudson, Caden y Avery- y su perro en un incendio en su casa en White Bear Lake, Minnesota. La reportera, de 37 años, había cubierto a los Wild durante una década, según informa 'Daily Mail'.

Los vecinos fueron los que dieron la voz de alarma al ver el humo y las llamas saliendo de la casa. Las autoridades han comenzado una investigación para esclarecer las causas del incendio. El padre y la pareja de Jessi Pierce no se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos.

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"Nos duele el corazón por todos los afectados por esta tragedia", declaró Greg Peterson, jefe de bomberos de White Bear Lake, en un comunicado. "Pedimos que se nos dé la oportunidad de unirnos como comunidad y apoyarnos mutuamente durante este difícil momento".

"La echaremos mucho de menos", según Bill Price

"Toda la familia de la Liga Nacional de Hockey (NHL) envía sus oraciones y más sentidas condolencias a la familia Pierce por el fallecimiento de Jessi Pierce y sus tres hijos pequeños", ha declarado Bill Price, vicepresidente y editor en jefe de 'NHL.com'. "El amor de Jessi por su familia y el hockey era evidente en la energía y la pasión que aportaba a su trabajo con nosotros. Era un verdadero placer hablar con ella y trabajar a su lado. La echaremos mucho de menos", ha añadido.

"Jessi era una persona amable y compasiva que se preocupaba profundamente por su familia y por quienes la rodeaban", ha publicado el Minnesota Wild en redes sociales. "Fue una embajadora del hockey durante su tiempo cubriendo al Wild y a la NHL", han concluido.

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Pierce fue copresentadora del podcast 'The Bardown Beauties' junto con Kirsten Krull, quien compartió en línea algunos recuerdos de su querida amiga. "La familia no siempre es de sangre, sino de las personas que eliges, y eso no podría ser más cierto", escribió Krull en X. "Jessi era como una hermana mayor para mí. Tenía una confianza y una forma de hablar con cualquiera que yo envidiaba. Tenía una ética de trabajo inigualable.ética y un gran corazón".