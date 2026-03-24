Claudia Barraso 24 MAR 2026 - 16:48h.

El profesor investigado por ofrecer dinero a niñas a cambio de favores sexuales, acusa a las menores de insinuarse con él

Condenan a 71 años de prisión un profesor de surf por abusar sexualmente de 11 menores de edad en Guipúzcoa

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El profesor investigado por presuntamente ofrecer dinero o regalos a tres menores de edad, dos de las cuales era alumnas suyas, a cambio de favores de naturaleza sexual, ha hablado ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa para contar su versión de los hechos, además de denunciar la persecución que sufre durante años.

“Llevo más de 15 años sufriendo acoso laboral”, confesó Jon P, aclarando que estaba en una situación de “presión” que le ha obligado a trasladarse por varios colegios, pero siempre recibía “el mismo ataque”. La Fiscalía ha solicitado para el acusado hasta 22 años de prisión por los delitos de ofrecer dinero o regalos a tres menores a cambio de favores sexuales, según recoge en declaraciones el medio 'El Diario Vasco'.

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El profesor siempre ha negado los hechos, acusando a sus alumnas de mentir. En su testimonio, explica que este acoso lleva persiguiéndole durante 15 años, desde que te terminó su formación y carrera. Según cuenta, “su éxito profesional como profesor mejor valorado”, despertó cierta envidia entre antiguos compañeros y directivas. Unos ataques que lleva recibiendo durante más de una década y que se ha repetido en todos los institutos.

Acusa a las niñas de hacerle esos comentarios

En relación con las agresiones sexuales o los comportamientos que tuvo con las menores, el profesor lo niega todo, diciendo que “no existen son mentira”. Sobre los cargos que se le acusan en un colegio de Irun, dijo que allí había “un ambiente complejo”. “Los comentarios sexuales son a mí. Me decían cosas como ‘dame un regalo y te doy una noche loca’ o ‘si me das un chupachús, te chupo otra cosa. Yo no me lo creía, pero era un contacto habitual”, añade.

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El acusado ha afirmado en la misma sala, “no entender el éxito que tenía entre las alumnas”. “Me miraba al espejo y me decía: ‘¿Qué pasa aquí? Con cuarenta y tantos años y las niñas locas”, decía frente a las cámaras. Sobre los protocolos activados en los centros por los casos de agresión de los que está implicado, los ha calificado como “un rollo muy antiguo”.