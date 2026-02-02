Sale a la luz a una quinta víctima de abuso sexual por parte de un profesor de kárate detenido en Torremolinos
La investigación del caso ha destapado una quinta víctima del profesor de kárate acusado de abusar sexualmente de sus alumnos
La Policía Nacional detuvo el pasado mes de agosto a un hombre de 70 años por presuntamente agredir sexualmente a varios de sus alumnos. Se trata de un profesor de kárate que se valía de su posición para cometer los delitos, hechos que se podrían remontar hasta el año 2010.
La investigación ha avanzado y, tal y como informa ‘Diario SUR’, se ha destapado una quinta víctima. Se trata de un exalumno que confesó los supuestos abusos tras ser citado en calidad de testigo en sede judicial, según fuentes consultadas por el citado medio.
El acusado, Lorenzo M. de 71 años, habría aprovechado las sesiones de entrenamiento individuales para llevar a cabo los hechos. De acuerdo con lo declaró, el joven fue incapaz de hablar de los abusos hasta que trascendió la detención del instructor de kárate, que permanece en prisión provisional desde agosto.
Se valía de su posición de entrenador
Tras su declaración ya son cinco las víctimas por las que se está investigando a Lorenzo M. La investigación se llevó a cabo por parte por parte del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga que analizó los datos aportados por una asociación que presta ayuda y asistencia a víctimas de agresiones sexuales producidas durante la infancia.
Según las declaraciones prestadas por los perjudicados en dependencias policiales, el supuesto agresor se valía de su posición de entrenador para cometer los hechos delictivos. Hasta la fecha, cuatro jóvenes han manifestado haber sufrido agresiones sexuales por parte del investigado cuando eran menores de edad --a edades muy tempranas--.
Todos coinciden en señalar que, de forma habitual, el investigado aprovechaba las concentraciones de cada competición para compartir habitación de hotel con sus alumnos "favoritos" donde cometía las presuntas agresiones. De igual modo, han manifestado que las mismas también se repetían en las instalaciones deportivas donde entrenaban, aprovechando que los niños se aseaban al terminar la sesión deportiva.