Claudia Barraso 25 MAR 2026 - 16:29h.

Los bomberos rescataron al hombre atrapado en la vivienda incendiada en Usera: terminó falleciendo al poco tiempo

Muere un hombre de 76 años en el incendio de una vivienda en Valencia de Don Juan, León

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Un hombre de unos 70 años ha fallecido este miércoles con quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo víctima de un incendio declarado pasado el mediodía en su vivienda en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos se han producido poco antes de las 13:00 horas en la calle de la Cal, en el municipio madrileño, hasta donde se ha desplazado cinco dotaciones de Bomberos de Madrid para atender un incendio de pequeñas dimensiones pero con mucha carga de humo. Aunque el incendio no parecía ser muy agresivo el hombre que se encontraba en su interior presentaba quemaduras de tercer grado y terminó falleciendo al poco tiempo de ser rescatado.

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Los bomberos han extraído al varón del interior de la vivienda, han extinguido el fuego y ventilado la vivienda; mientras que el personal sanitario del Samur-Protección Civil ha confirmado el fallecimiento, según ha informado Emergencias Madrid. Los sanitarios trataron de reanimarle, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Las heridas y la inhalación de humo provocaron su rápido fallecimiento. Las quemaduras recorrían gran parte de su cuerpo, casi en su totalidad.

No pudieron hacer nada para salvarle la vida

Hasta el lugar de los hechos acudieron hasta cinco dotaciones de bomberos que rescatador al fallecido con quemaduras de tercer grado provocadas por las llamas de su vivienda. Los equipos de emergencias que atendieron al hombre confirmaron su fallecimiento. Por el momento, las autoridades no han confirmado cuál ha sido el origen del incendio.

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Emergencias Madrid ha informado del incendio y la muerte del hombre a través de redes sociales. En las imágenes compartidas se ven a muchos bomberos desplegados en la zona y la ventana del domicilio. El interior estaba completamente calcinado. La policía de Madrid reguló y facilitó los accesos por las calles cercanas.