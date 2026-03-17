Muere un hombre de 76 años en el incendio de una vivienda en Valencia de Don Juan, León

El suceso ha ocurrido en torno a las 5:40 horas de la mañana

El aviso se produjo después de ver cómo salía humo proveniente de una terraza

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Un hombre de 76 años ha fallecido durante la madrugada de este martes 17 de marzo en el incendio de una vivienda en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan, según ha informado el servicio autonómico de emergencias 112.

El suceso ha ocurrido en torno a las 5:40 horas, momento en el que el 112 ha recibido el aviso del incendio de una vivienda en la Avenida de Asturias en Valencia de Don Juan, León, de la que salía humo proveniente de una terraza.

No pudieron salvar al hombre

Ante esta situación, se ha dado traslado del aviso a la Policía Local de Valencia de Don Juan, a los Bomberos de la Diputación de León y a la Guardia Civil.

Asimismo, Emergencias Sanitarias - Sacyl ha movilizado al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valencia de Don Juan y una unidad medicalizada de emergencias (UME).

En el lugar, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento del hombre de 76 años.