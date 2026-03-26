Patricia Martínez 26 MAR 2026 - 14:05h.

Dos adultos y dos niños iban en el coche cuando notaron que salía humo del motor

La calle ha estado cortada al tráfico hasta que se ha retirado el vehículo incendiado

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Poio, PontevedraSusto esta mañana de jueves en Poio, Pontevedra, cuando cuatro personas, dos adultos y dos niños, han conseguido escapar de un coche en llamas. Todos ellos han resultado ilesos aunque el vehículo ha quedado totalmente calcinado.

El incidente ocurrió a las nueve de la mañana de este jueves cuando cuatro personas, dos hermanos adultos y sus dos hijos salían de su casa en Poio, para llevar a los pequeños al colegio.

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Tras salir de la casa y cuando transitaban por la rúa do Vao se percataron de que empezaba a salir humo del motor y rápidamente los cuatro ocupantes abandonaron el coche, antes de que en apenas unos minutos fuera devorado por las llamas.

Ninguno de los ocupantes sufrió daños personales, según ha confirmado la Policía Local de Poio, que acudió al lugar del suceso, tras la alerta del 112.

Los bomberos de Pontevedra y del GES de Sanxenxo intentaron sofocar el incendio

Minutos después también llegó una patrulla de la Policía Local de Pontevedra, ya que el lugar donde se produjo el incidente se encuentra en el límite entre ambos municipios. Los bomberos de Pontevedra y del GES de Sanxenxo también acudieron al lugar para tratar de sofocar las llamas, pero apenas nada pudieron hacer por sofocar el incendio.

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El fuego calcinó por completo el vehículo y causó también daños materiales en dos muros colindantes, en el camino. Además, la calle ha permanecido cortada al tráfico, hasta que se ha procedido a retirar los restos del vehículo incendiado y limpiado la zona.