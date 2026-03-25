La mujer, con heridas tras el ataque de los perros, continúa en observación médica en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

Fue un vecino el que alertó al 112 Galicia y ayudó a la mujer en peligro

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Una mujer de 72 años permanece este miércoles 25 de marzo en observación médica en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras ser atacada el pasado martes en la localidad pontevedresa de Tomiño por una jauría de perros.

Sobre las 19:30 de la tarde, el 112 Galicia recibió una llamada de alerta de un ciudadano en la que este detalló que el ataque había tenido lugar en la carretera provincial 552, junto a un restaurante en la parroquia de Estás.

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Los perros carecen de identificación

El 112 movilizó a la Guardia Civil, a la Policía Local y al 061, que trasladó a la mujer en un estado semiinconsciente a causa de las mordeduras de los canes, que eran en torno a una decena.

La mujer fue rápidamente auxiliada por un vecino, el primero en llegar a la zona, que consiguió apartar a los animales y evitar que el ataque fuera todavía más grave.

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Mientras, la Policía Local está realizando gestiones para tratar de identificar al dueño o dueña de los perros involucrados en este suceso, pero el hecho de que todos los animales carezcan de identificación está dificultando la localización del responsable.

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El servicio de lacería del Ayuntamiento acudió al lugar y consiguió capturar a la mayoría de los perros. Las autoridades están a la espera de conocer el alcance de las heridas sufridas por la mujer, mientras siguen investigando las circunstancias del ataque, que "ha generado gran preocupación en la comunidad".