Encuentran el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Un joven ha visto un chaleco salvavidas rojo flotando en el mar y, al acercarse, ha descubierto que se trataba de un cadáver

El fallecido llevaba un traje de neopreno, tenía sujeto en la pierna un cuchillo de buceo y estaba descalzo

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IbizaUn joven ha encontrado este sábado por la mañana el cadáver de un hombre, vestido de neopreno, y flotando en aguas de Ibiza, a la altura de Cala Mastella, en el municipio de Santa Eulària des Riu.

El hallazgo se ha producido en torno a las 9.35 horas cuando el joven ha salido a probar una de las embarcaciones de la empresa familiar, La Mar 2.0 Charter, según ha explicado a EFE su padre, propietario de la empresa.

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El fallecido llevaba un traje de neopreno, tenía sujeto en la pierna un cuchillo de buceo y estaba descalzo

A la altura de Cala Mastella, el joven ha visto un chaleco salvavidas rojo flotando en el mar y, al acercarse, ha descubierto que se trataba de un cadáver.

El fallecido llevaba un traje de neopreno, tenía sujeto en la pierna un cuchillo de buceo y estaba descalzo, según la descripción del propietario de la empresa.

También ha añadido que el fallecido podría tener entre 45 y 55 años y que previsiblemente practicaba apnea.

Tras recibir el aviso de su hijo, el hombre ha contactado con la Guardia Civil. Los agentes han pedido al joven que intentara asegurar el cuerpo con una cuerda al barco, pero éste ha preferido mantenerse cerca pero sin tocarlo.

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El padre se ha dirigido con otra embarcación hasta donde se encontraba su hijo y ambos han permanecido junto al cuerpo las dos horas que ha tardado en llegar la embarcación de la Guardia Civil para hacerse cargo del cadáver.

La tardanza de la Guardia Civil ha sido motivada por el fuerte oleaje de este sábado en la costa ibicenca, ha añadido el empresario.