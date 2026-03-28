"Construí este gran Ejército y dije 'no tendremos que usarlo nunca', pero a veces hay que usarlo. Y Cuba es la siguiente", ha amenazado Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este viernes que "Cuba es la siguiente", en medio de la ofensiva militar de Washington contra Irán y de las amenazas constantes del magnate neoyorquino sobre forzar un cambio de sistema político en la isla caribeña mediante por la fuerza.

"Construí este gran Ejército y dije 'no tendremos que usarlo nunca', pero a veces hay que usarlo. Y Cuba es la siguiente", ha amenazado Trump durante una comparecencia pública en Miami.

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Meses de tensiones entre Washington y La Habana

A continuación, el mandatario norteamericano ha pedido a los asistentes que fingiesen que no acababa de hacer tales declaraciones. "Por favor, por favor, por favor, medios, ignorad esta declaración", ha bromeado Trump antes de reiterar que "Cuba es la siguiente" para concluir su comparecencia.

El inquilino de la Casa Blanca ya había alardeado la semana pasada de que sería él quien tuviera "el honor" de "tomar Cuba" en referencia a su intención de forzar un acuerdo con las autoridades de La Habana o, de lo contrario, impulsar una intervención más directa.

Las palabras de Trump llegan tras meses de tensiones entre Washington y La Habana, provocadas por las constantes amenazas de Trump a las autoridades cubanas, que a su vez señalan a Estados Unidos como el responsable de la crisis energética que atraviesa la isla, después de que el Ejecutivo norteamericano amenazase en enero con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.