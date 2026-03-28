Mabel Cupet Sevilla, 28 MAR 2026 - 06:00h.

El gesto solidario de Verónica permitirá a una protectora seguir salvando vidas

Abyda una asociación sin ánimo de lucro con colaboración internacional que actualmente cuida a más de 100 perros y más de 80 gato

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Hace tan solo unos días, el pasado 15 de marzo, fallecía Verónica, a los 39 años de edad, dejando tras de sí una huella profunda en todos aquellos que la conocieron. Su historia no solo está marcada por el cariño de sus seres queridos, sino también por su amor a los animales, a quienes dedicó buena parte de su vida.

Entre sus últimas voluntades, Verónica expresó un deseo claro y generoso: que no se enviaran flores a su entierro. En su lugar, pidió que ese dinero se destinara a Abyda, asociación de la que era socia desde hacía años. Una petición, que su familia, no pensó ni un segundo y siguiendo su voluntad, la asociación ya ha recibido una donación en su nombre, que servirá para continuar ayudando a los animales más vulnerables, aquellos a los que Verónica siempre cuidó.

Tule y Otto ocuparon un lugar especial en su corazón

Su vínculo con los animales fue mucho más que una afición, fue una forma de entender la vida. En ella ocuparon un lugar especial Tule y Otto, sus compañeros inseparables. Se dice que los perros eligen a su humano favorito, y Tule eligió a Verónica… sin equivocarse. Junto a su pareja, también acogió a Otto, brindándole el cariño y la protección que le habían sido negados durante los primeros años de su vida.

Para Verónica, los animales no eran una responsabilidad, sino familia. Los cuidó y los quiso hasta el último día de sus vidas, y quienes la conocieron encuentran consuelo en la idea de que ahora vuelven a estar juntos.

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Una vida entregada a los animales

Su compromiso no se limitó a su entorno más cercano. Durante años formó parte activa de Abyda, aportando su ayuda y demostrando un amor sincero por todos los animales necesitados. Incluso en los momentos más difíciles de su vida, Verónica decidió dar un paso más y se hizo voluntaria en otra protectora, dedicando su tiempo de manera desinteresada. Un gesto que dice mucho de ella, de alguien capaz de pensar en los demás, incluso cuando la vida te pone obstáculos complicados por delante.

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Su ausencia deja un vacío imposible de llenar entre los que la conocían, pero también un legado que perdurará en el tiempo. El recuerdo de Verónica seguirá vivo en cada animal rescatado, en cada gesto de ayuda y en cada persona que, inspirada por su ejemplo, decida tender la mano a quienes más lo necesitan.

Abyda una asociación sin ánimo de lucro con colaboración internacional

La Asociación para el Bienestar y Defensa Animal ABYDA Jaén es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2008 como respuesta al elevado número de animales abandonados y maltratados en nuestra ciudad y provincia.

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Actualmente, esta protectora cuida a más de 100 perros y más de 80 gatos, repartidos entre el refugio y casas de acogida.

Abyda Jaén está formada por personas que trabajan de forma altruista, sin ayuda pública, ya que la actuación gubernamental suele limitarse a la retirada y eliminación de animales sin ofrecer soluciones humanitarias. Su financiación depende de socios, comercios colaboradores, padrinos y eventos solidarios como mercadillos, conciertos, galas benéficas y sorteos.

Desde Abyda llevan a cabo labores de rescate y recogida de perros y gatos en las calles de Jaén, proporcionándoles atención veterinaria, cuidados básicos y bienestar mientras encuentran un hogar definitivo.

Un proyecto que trabaja en colaboración con asociaciones internacionales, principalmente de Alemania y Francia, además de recibir apoyo desde Suiza e Inglaterra.