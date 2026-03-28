El Atletic Onubense ha confirmado la muerte del joven en las redes sociales

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El Atletic Onubense, uno de los emblemas del fútbol base de la capital y la provincia de Huelva, ha sufrido un duro golpe en las últimas horas tras conocerse la fatal noticia del fallecimiento de uno de sus jóvenes jugadores, según informa 'Huelva 24'. Se trata de Víctor Manuel Martínez Asquith, un joven de 14 años.

"Se nos ha ido uno de los nuestros, un chaval humilde, buen amigo, buen compañero, buen futbolista, protector, aplicado y sobre todo buena persona con buen corazón, no son suficientes calificaciones para nuestro jugador Víctor Martínez Asquith de nuestro infantil A", ha señalado la entidad.

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Así, añaden en su emocionado mensaje de condolencia que "desde el club lamentamos profundamente su pérdida y consolamos a sus familiares, amigos, seres queridos, compañeros de su equipo y sus entrenadores". Y el Atletic Onubense concluye resaltando que "como dijo un sabio, 'hoy el cielo es un poco más azul y blanco'. Descansa en paz Víctor".

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Las reacciones a su repentino fallecimiento

El Utrera, el Sporting, el Club Deportivo Sordos o la Federación Onubense de Fútbol se han unido a los mensajes de condolencia en las redes sociales. Al igual que la Hermandad de la Sagrada Lanzada de Huelva, que ha dejado un mensaje de pésame para sus seres queridos: "Tenemos el triste deber de comunicar que durante la mañana del pasado jueves 26 de marzo, víspera de Viernes de Dolores, falleció N. H. D. Víctor Manuel Martínez Asquith a la temprana edad de los 14 años".

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"El Hermano Mayor y el Cabildo de Oficiales de Gobierno de la Hermandad de la Sagrada Lanzada quieren transmitir sus más sentidas condolencias a sus padres, familiares, amigos y demás allegados por tan irreparable pérdida. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz", han concluido en el comunicado.