Este 28 de marzo, el fundador de Inditex y la sexta persona con mayor fortuna del mundo alcanza los 90 años de vida

Amancio Ortega regresa de nuevo al 'top 10' de la lista de lo más ricos del mundo, según la revista Forbes

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Este sábado, 28 de marzo, Amancio Ortega Gaona cumple 90 años. El fundador de Inditex y hombre que revolucionó la industria de la moda con el 'fast fashion' y que durante años se disputó el título de persona más rica del mundo, llega a esta edad convertido en una figura casi mítica del mundo empresarial.

Llegó al mundo en 1936, en plena posguerra española. A los 14 años dejó los estudios para trabajar como dependiente en una tienda de ropa en A Coruña, ciudad donde acabaría levantando su imperio. El resto es historia.

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Admirado por su visión en la industria y su modelo de negocio, Ortega sigue siendo, ante todo, un enigma: un multimillonario que ha hecho de la discreción su verdadera marca personal.

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Su vida actual

A diferencia de otros grandes magnates, nunca ha buscado el foco mediático. Apenas ha concedido entrevistas -se le atribuyen solo tres en toda su vida- y durante décadas ha evitado incluso ser fotografiado.

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Ahora, ya alejado de la primera línea ejecutiva de Inditex, mantiene un perfil todavía más reservado. Aunque dejó la presidencia del grupo en 2011, sigue siendo su principal accionista a través de su sociedad inversora Pontegadea, que gestiona tanto su participación en el gigante textil como una enorme cartera inmobiliaria.

Su rutina diaria sigue siendo sencilla para alguien con su patrimonio. A pesar de poseer propiedades en algunas de las ciudades más exclusivas del mundo, Ortega sigue residiendo la mayor parte del tiempo en La Coruña, la ciudad donde comenzó su carrera y donde se encuentra la sede central de Inditex.

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Su residencia habitual es un lujoso dúplex situado frente al mar, a escasos metros de la playa de Orzán, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad gallega.

A través de Pontegadea, el empresario posee también edificios en ciudades como Madrid, Nueva York, Londres, Chicago o Seattle, lo que ha convertido su brazo inversor en una de las mayores firmas inmobiliarias privadas del mundo.

Durante estos años se le ha descrito como un hombre de costumbres austeras, fiel a un estilo personal sobrio, con preferencia por chaqueta azul, camisa blanca y pantalones grises.

Su familia y la sucesión del imperio

La familia siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de Ortega. De su primer matrimonio con su difunta exmujer, Rosalía Mera, cofundadora de Inditex y considerada hace años por la revista 'Forbes' como una de las tres mujeres más ricas de España, tuvo dos hijos: Sandra y Marcos. Este último es el único hijo varón de Amancio.

Marcos nació con una grave parálisis cerebral, es el más discreto de sus vástagos y vive bajo el cuidado de su hermana Sandra, quien asumió su tutela y gestiona los aspectos patrimoniales relacionados con su bienestar.

Esta circunstancia llevó a su madre a crear la Fundación Paideia Galiza en 1986 -mismo año en el que Amancio y Rosalía se divorciaron-, una entidad dedicada a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad.

Tras la muerte de Mera, Sandra ha continuado con su labor. Además, es madre de tres hijos, Martín, Antía y Uxía Gómez Ortega, fruto de su matrimonio con Pablo Gómez.

Años después de su sonado divorcio. Ortega rehizo su vida con Flora Pérez Marcote, con quien contrajo matrimonio en el año 2001 y con quien tuvo a Marta Ortega, actual presidenta no ejecutiva del grupo desde 2022.

Debido a su posición, su vida privada ha estado siempre mucho más expuesta. Casada con Carlos Torreta tiene tres hijos: Amancio, nacido de su primer matrimonio con el jinete Sergio Álvarez Moya, y Matilda y Manuel, ambos de su unión con Torreta.

Una de las mayores fortunas del planeta

A los 90 años, Amancio Ortega sigue encabezando la lista de los españoles más ricos. En 2026, su fortuna se sitúa en torno a un patrimonio neto de 145.000 millones de dólares -más de 125.000 millones de euros aproximadamente- lo que le mantiene entre las 10 mayores fortunas del mundo ocupando el puesto número seis y como el segundo hombre más rico de Europa.

La mayor parte de su riqueza procede de su participación en Inditex -posee alrededor del 60%-, pero también de su potente diversificación en el sector inmobiliario, donde invierte los dividendos del grupo textil en activos seguros y rentables a largo plazo.