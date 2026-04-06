Hallan el cuerpo de un hombre flotando en el Club Náutico de A Coruña

El cuerpo apareció flotando en el agua en el puerto de A Coruña, en la zona del Club Náutico

Los bomberos de la ciudad herculina fueron los encargados del rescate del varón, ya fallecido

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A CoruñaLos bomberos de A Coruña han rescatado este lunes el cuerpo de un hombre que apareció flotando en el agua en el puerto de A Coruña, en la zona del Club Náutico.

Según ha informado el 112 Galicia, el Centro Integrado de Atención de Emergencias de Galicia tuvo conocimiento de este suceso sobre las 05.40 horas.

Los bomberos rescataron al varón, ya fallecido

Así, los operadores de la central de emergencias dieron aviso a Salvamento Marítimo, al servicio de Guardacostas de Galicia, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Autoridad Portuaria de A Coruña, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil de la localidad.

También se desplazaron hasta el punto los bomberos de la ciudad herculina, que fueron los encargados del rescate del varón, ya fallecido.