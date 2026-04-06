La nave especial y sus cuatro astronautas afrontan el momento clave y más crítico de la misión Artemis II

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El mundo vivirá este lunes 6 de abril de 2026 un momento histórico para la exploración espacial cuando los cuatro astronautas de la misión Artemis II sobrevuelen la cara oculta de la Luna. Será el momento exacto en que la nave Orión estará en su punto más cercano a la superficie lunar; un instante tan trascendente como crítico para la misión, pues será en esa trayectoria en la que se pierda su contacto con la Tierra durante un tiempo estimado de 40 minutos.

Reid Wiseman, comandante de la misión, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen dejarán de tener comunicación con el puesto de control de la NASA. En ese lapso solo estarán ellos y la inmensidad del espacio. No habrá transmisión de datos, imágenes ni mensajes de los astronautas: solo silencio, intriga y la esperanza de que pasado ese tiempo vuelva el contacto.

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Los 40 minutos más tensos de la misión Artemis II: la cara oculta de la Luna

La razón de esa ‘desconexión’ después de que la NASA haya seguido y monitorizado continuamente el viaje espacial desde que la nave Orión pusiese rumbo a la Luna el pasado 1 de abril no es otra que el bloqueo de las señales de radio por parte del propio satélite al pasar los astronautas justo por detrás de la Luna, por su cara oculta.

En ese instante, los miembros de la Artemis II observarán y fotografiarán la cara oculta como nunca antes se ha hecho, justo antes de seguir la trayectoria que, según el plan, debería devolverles de vuelta a nuestro planeta completando así un récord absoluto: el de alcanzar la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra, tras más de 400.000 kilómetros.

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Durante un tiempo aproximado de 40 minutos sobrevolando la cara oculta de la Luna, la nave Orión permanecerá aislada, con los cuatro astronautas con todos sus sentidos puestos enteramente en el satélite y la misión. Su vínculo con Houston quedará bloqueado y, lejos de las palabras tranquilizadoras del equipo de la NASA, serán ellos quienes tengan que gestionar independientemente la situación.

“Cuando estemos tras la Luna, incomunicados con todos, aprovechemos la oportunidad. Oremos, tengamos esperanza y enviemos nuestros mejores deseos para que podamos volver a contactar con la tripulación”, decía Víctor Glovel, piloto de la Artemis II, antes de afrontar este momento crucial para la misión.

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La vuelta a la Tierra de la nave Orión

Los 40 minutos sin conexión con la Tierra serán así los instantes más tensos de la expedición espacial, pero también los más importantes de la misión. En ese tiempo, tomarán imágenes, estudiarán la geología de la Luna y contemplarán todo su esplendor para después proveer de todos los datos posibles a la NASA para el avance del estudio científico.

Tras sobrevolar ese punto del satélite, será la gravedad lunar la que impulse a Orión de vuelta hacia nuestro planeta, convirtiendo así a Artemis II en un viaje histórico tras una aventura estipulada en una duración total de 10 días. Tras salir el 1 de abril, la previsión es que el próximo viernes 10 de abril la nave llegue a la costa de San Diego, donde la cápsula de Orión se zambullirá en el mar.

De completarse con éxito y culminar su objetivo, Artemis II sentará así las bases de la siguiente meta: instalar una base en el satélite.