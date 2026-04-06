El principal sospechoso de la muerte de la mujer sigue siendo su pareja, un hombre de 45 años, detenido en Bilbao dos días después

El testimonio del padre de la mujer muerta en Basauri: el detenido por el homicidio era "un maltratador" y tenía una orden de alejamiento

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El asesinato de una mujer, de 44 años, en una vivienda de Basauri, sigue pendiente de los informes forenses que arrojen algo de luz sobre la muerte de la víctima. El principal sospechoso, su pareja ha sido puesto en libertad provisional, aunque la autopsia ha revelado que la fallecida tenía una costilla fracturada y marcas en el cuello que sugieren una muerte violenta. La información en vídeo de la periodista Miriam González.

Los familiares más cercanos de la víctima aseguran que su pareja era un hombre violento, sobre el que pesaba una orden de alejamiento que, además había incumplido.

La mujer murió el pasado miércoles en Basauri, en Vizcaya después de que la Ertzaintza acudiera a una vivienda para auxiliarla cuando supuestamente sufrió una indisposición. Dos días después, autopsia realizada para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que podía tratarse de una muerte violenta al encontrar evidencias que lo sugerían.

A la espera de los informes forenses que determinen las causas de la muerte de la mujer

El pasado viernes se arrestó a su pareja, un hombre de 45 años, en Bilbao, según informó el Departamento de Seguridad acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género por su supuesta implicación en la muerte violenta de la víctima.

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El detenido tenía una orden de alejamiento contra la mujer y constaban antecedentes de violencia de género, que fueron confirmados por el padre de la fallecida. El hombre permaneció hasta el sábado bajo custodia policial y, tras su paso a disposición judicial, el Juzgado de Guardia de Bilbao ha decretado su libertad provisional, aunque tendrá que comparecer todos los días ante el Tribunal de Instancia que instruye este caso; también se le retiró el pasaporte.

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Los investigadores permanecen a la espera del informe forense para determinar las causas de esa muerte que ocurrió después de que el sospechoso incumpliera una orden de alejamiento y con antecedentes por violencia machista.