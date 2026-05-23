El piloto acabó contra el muro, sin resultar herido, pero sin poder salir en la segunda ronda

Fernando Alonso se sincera sobre su nueva vida como padre junto a Melissa Jiménez: "Hay momentos de estrés"

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Fernando Alonso sufrió un accidente en el circuito Gilles Villeneuve mientras estaba dándolo todo para entrar en la Q2 de la 'mini qualy' del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. El piloto -que se ha convertido en padre- acabó contra el muro, sin resultar herido, pero sin poder salir en la segunda ronda, según informa '20 Minutos'.

Alonso explicó que todo ocurrió por las ruedas delanteras: "Desgraciadamente, bloqueé las ruedas delanteras en la tercera curva y me convertí en pasajero". "Antes de ese percance, estábamos luchando por encima de nuestras expectativas", reconoció. El asturiano tendrá que salir en la carrera al sprint desde la decimosexta posición.

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"Veremos a ver qué podemos aprender en el sprint de mañana", dice Alonso

Fernando Alonso se muestra positivo a pesar del accidente, aunque lamenta la situación: "Veremos a ver qué podemos aprender en el sprint de mañana y en otra nueva sesión de calificación". El piloto reconoce que fue "empujando al límite ya desde la FP1 y también en la clasificación".

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El piloto asturiano de 44 años todavía no ha decidido qué hacer con su futuro. Aunque todo parece indicar que la idea de retirarse de la F1 no es una opción, sobre todo después de este arranque de temporada que le ha dejado un mal sabor de boca.