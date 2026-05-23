La manifestación ha sido convocada por Sociedad Civil Española por el desastre al que está llevando a España

Pedro Sánchez traslada todo su “apoyo a Zapatero” y Alberto Núñez Feijóo denuncia en la sesión de control que “España está gobernada por corruptos”

Compartir







Más de 100 asociaciones han salido a las calles de Madrid para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La manifestación ha sido convocada por Sociedad Civil Española por el "desastre" al que está llevando a España. La marcha ha comenzado a las 10:30 horas en la Plaza de Colón y recorrerá la capital hasta el Arco de Moncloa.

La manifestación tiene el lema de '¡Sánchez, dimisión ya!", alegando que "es un clamor la indignación de los españoles ante la deriva a la que el Gobierno está llevando al país". Invitan a unirse con "pancartas y símbolos identificativos propios".

¿Quién ha asistido a la manifestación?

Por parte de Vox, ha acudido el portavoz nacional y líder del partido en Madrid, José Antonio Fúster; portavoces nacionales sectoriales, como Isabel Pérez Moñino (Agenda España), Samuel Vázquez (Interior y Seguridad) y Ainhoa García (Familia); y portavoces y diputados del Congreso.

También ha asistido Atenea, el 'think tank' presidido por Iván Espinosa de los Monteros; el expolítico y fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras y la asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM).

El PP está representado pero no han acudido ni el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el secretario general de la formación, Miguel Tellado, que estarán ese día en Baleares con motivo del congreso del PP balear que reelegirá a Marga Prohens como presidenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El PP madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso también respaldará esta marcha. Así, acudirá una delegación del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid y miembros de la dirección regional del partido, han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

Vox ha pedido prisión provisional para Zapatero durante la manifestación

Vox, que está personado como acusación popular en la investigación sobre Plus Ultra por la que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido prisión provisional para el exdirigente socialista y que declaren como testigos en la Audiencia Nacional el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y todas las personas que formaban parte del Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate a la aerolínea venezolana en 2021.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así lo ha anunciado este sábado el líder de Vox, Santiago Abascal, en la madrileña Plaza de Colón, donde ha participado en la movilización organizada por Sociedad Civil Española para pedir la dimisión de Sánchez. "Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos", ha proclamado Abascal, quien considera que España está "secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los españoles".

El eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ya anticipó este viernes que hay "motivos suficientes" para que Zapatero, que comparecerá ante el juez José Luis Calama el próximo 2 de junio, entre en la cárcel.

Abascal ha tachado de "absolutamente desastroso" el legado político de Zapatero

Por eso, la formación ha pedido formalmente al instructor que adopte esa decisión y también que recoja el testimonio como testigos no sólo del presidente Sánchez sino todos los miembros del Gobierno que aprobó el rescate a Plus Ultra del que formaban parte como vicepresidentes, las socialistas Carmen Calvo y Nadia Calviño y el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias. También estaban en este Gabinete la actual vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su condición de ministra de Trabajo, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Además, Abascal ha tachado de "absolutamente desastroso" el legado político, social y económico de Zapatero. "Es quien ha llevado a las instituciones a la ETA política que hoy quita y pone presidentes en España", ha dicho.

Según el líder de Vox, la "presunción de inocencia debe prevalecer siempre y sigue incólume" pero al Gobierno se le acumulan las "presunciones de inocencia". "Ya son demasiadas", ha abundado recordando los casos de Ábalos, del también exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y de la esposa y el hermano de Sánchez. "Nadie se cree que Sánchez no esté detrás de todos esos casos", ha sentenciado.