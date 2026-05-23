Patricia Martínez 23 MAY 2026 - 12:01h.

13.441 alumnos se presentarán a los exámenes de acceso a la Universidad en Galicia

Ni nervios ni improvisación: así preparan la PAU los alumnos que sacan más de un 13

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Santiago de Compostela A pocos días de las pruebas de acceso a las universidades gallegas, que arrancan el próximo 2 de junio, el contenido del examen de la PAU es uno de los secretos mejor guardados en Galicia. Los grupos de trabajo de cada materia están estos días apurando la redacción de cada una de las materias, que remitirán en varios modelos completos. Estos se numeran de forma aleatoria, y, con posterioridad, se realiza un sorteo público para dirimir cuál es el que tendrán sobre su mesa a partir del día 2 de junio los más de 13.000 estudiantes gallegos que optan a ingresar en la universidad.

En previsión de posibles problemas, la CiUG establece, además, que hay un modelo de examen extra, al que solo se recurriría si hubiese que repetir la prueba, para lo que se reserva también horario, la tarde del jueves. Cuando todo ese proceso finalice, el resto de modelos no elegidos quedarán descartados.

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Finalizado ya el proceso de matriculación, la CiUG preparará las copias para distribuir entre las 37 comisiones delegadas. Unas copias que se guardan en un búnker en una ubicación secreta y que se trasladan a los centros de exámenes en un transporte de seguridad.

A Coruña, la provincia con más matriculados

Las pruebas de la PAU en Galicia se celebrarán el 2, 3 y 4 de junio, para la convocatoria ordinaria y el 30 de junio y el 1 y 2 de julio en la extraordinaria.

En esta convocatoria serán 13.441 los alumnos gallegos que se presenten a las pruebas de acceso a la universidad en Galicia. Por provincias, A Coruña suma la cifra más alta de matriculados para las pruebas, con 6.285 alumnos. Le sigue Pontevedra, donde 4.520 alumnos se presentarán a la prueba, además de Ourense con 1.363 y Lugo con 1.273 estudiantes. Todos los detalles relacionados con plazos, notas de corte y otros aspectos concretos se pueden consultar en la web del CiUG.

Tres jornadas de exámenes

La PAU arrancará con el examen de Lengua Castellana y Literatura. La segunda materia, será la de Historia de España o Historia de la Filosofía. Ya por la tarde, los estudiantes se enfrentrarán a los exámenes de Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas, CC. Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos.

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Y a partir de las 18:00 horas será el turno de las materias de Dibujo Técnico, Historia de la Música y de la Danza y segunda lengua extranjera: alemán, francés, inglés, italiano, portugués.

La jornada del miércoles 3 de junio arrancará con la prueba de primera lengua extranjera (Inglés, Francés, Alemán, Portugués o Italiano). A las 11:30 horas serán los exámenes de Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte, Dibujo Técnico Aplicado a las AA.PP.y al Diseño II.

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Ya por la tarde se celebrarán las pruebas de las materias de Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego, Fundamentos Artísticos, Coro y Técnica Vocal II, a partir de las 16.00 y a las 18:00 comienzan los exámenes de Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática.

La última jornada, la del jueves 4, arrancará a las 9.30 horas con los exámenes de Lengua Gallega y Literatura. La PAU finalizará con las pruebas, a partir de las 11.30 horas con Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales II.

La Prueba de Acceso a la Universidad de este curso se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en la mayoría de comunidades autónomas, mientras que en Castilla-La Mancha será el 8, 9 y 10 del mismo mes y en Cataluña el 9, 10 y 11.

Las notas dejarán de ser públicas por protección de datos

Las notas provisionales de la PAU en Galicia correspondientes a la convocatoria ordinaria de 2026 se publicarán el 11 de junio. Por primera vez, este año, los listados de aprobados dejarán de ser públicos y no aparecerán completos en la prensa impresa, como ocurría hasta ahora, por cuestiones relacionadas con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Los alumnos, como hasta ahora, podrán seguir consultando sus calificaciones a través de la aplicación de Nerta, como en años anteriores. Para ver las calificaciones, los alumnos tendrán que acceder a su cuenta personal de Nerta, identificándose con su usuario y contraseña. Tras cubrir todos los datos, en la pantalla aparecerán las notas de cada una de las asignaturas cursadas por el alumno, así como la nota media final de la prueba.