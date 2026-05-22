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El concierto de Bad Bunny en Barcelona, en directo: Lamine Yamal, Gavi y otros jugadores del Barça aparecen en 'La Casita'

Bad Bunny en Barcelona
Bad Bunny arranca su serie de conciertos en España en Barcelona. Europa Press
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Bad Bunny acaba de arrancar su esperadísima serie de conciertos en España, en una semana en la que la expectación está completamente disparada. El artista puertorriqueño ha aterrizado en Barcelona para inaugurar la etapa europea de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'. Este viernes 22 de mayo se celebra el primer concierto en España en el Estadio Olímpico Lluís Companys y las primeras sorpresas del tour ya han salido a la luz. 'La Casita', la estructura escénica que se ha convertido en símbolo del tour, se ha convertido en el foco de atención de los fans.

Han sido muchas las especulaciones de quienes estarían presentes en la famosa recreación inspirada en las típicas casas puertorriqueñas. Se había hablado de jugadores del FC Barcelona y así ha sido. Lamine Yamal y Gavi han estado dentro de "La Casita” del concierto de Bad Bunny, disfrutando del ambiente previo al show. Los jugadores del Barça han sido captados a su llegada, en una de las zonas más exclusivas del evento, listos para vivir la noche de música en directo.

Bad Bunny, al público l Lluís Companys: "Hay cosas que se me han olvidado y necesito que me las recuerden"

Bad Bunny se ha dirigido al público del Estadio Olímpico Lluís Companys recordando su última vez en Barcelona. "Han pasado casi siete años, hay buenas cosas que se me han olvidado y necesito que me las recuerden", ha dicho el puertorriqueño.

Lamine Yamal disfruta del concierto de Bad Bunny

El jugador del Barça, Lamine Yamal, ha sido uno de los invitados a disfrutar del concierto desde la famosa 'Casita' de la gira de Bad Bunny. En los vídeos que han grabado los fans se puede ver al futbolista disfrutando del show.

Los fans captan a Gavi en 'La Casita' momentos antes del show

Varios seguidores presentes en el concierto han fotografiado a algunos jugadores del Barça presentes en la famosa 'Casita' del escenario de Bad Bunny.

Pedri no está en 'La Casita': sube una story desde el público

Pedri en el concierto de Bad Bunny
Pedri en el concierto de Bad Bunny. RRSS

La intro de LA MuDANZA en Barcelona

El aplauso de Barcelona a Bad Bunny al salir al escenario

A su salida al escenario del Estadio Olímpico Lluis Companys, Bad Bunny ha desatado la euforia en el recinto.

Lamine Yamal, en 'La Casita' del concierto de Bad Bunny
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