Alberto Rosa 22 MAY 2026 - 21:20h.

Bad Bunny inicia en Barcelona su esperada serie de conciertos en España

'La Casita', el otro escenario de Bad Bunny en sus conciertos: qué es y los posibles invitados famosos en España

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Bad Bunny acaba de arrancar su esperadísima serie de conciertos en España, en una semana en la que la expectación está completamente disparada. El artista puertorriqueño ha aterrizado en Barcelona para inaugurar la etapa europea de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'. Este viernes 22 de mayo se celebra el primer concierto en España en el Estadio Olímpico Lluís Companys y las primeras sorpresas del tour ya han salido a la luz. 'La Casita', la estructura escénica que se ha convertido en símbolo del tour, se ha convertido en el foco de atención de los fans.

Han sido muchas las especulaciones de quienes estarían presentes en la famosa recreación inspirada en las típicas casas puertorriqueñas. Se había hablado de jugadores del FC Barcelona y así ha sido. Lamine Yamal y Gavi han estado dentro de "La Casita” del concierto de Bad Bunny, disfrutando del ambiente previo al show. Los jugadores del Barça han sido captados a su llegada, en una de las zonas más exclusivas del evento, listos para vivir la noche de música en directo.