Se masturba ante menores en un parque de Granada y muerde al policía que le fue a arrestar

El hombre de 40 años es acusado de masturbarse frente a unos menores en un parque del barrio de Bola de Oro, en Granada

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Un hombre de 40 años ha sido detenido acusado de masturbarse delante de varios menores en un parque público en el barrio de Bola de Oro, en Granada capital, tras ser interceptado por un agente de la Policía Local fuera de servicio.

Los hechos sucedieron el pasado domingo, 5 de abril, en el entorno referido del distrito Genil cuando el varón se encontraba con los pantalones bajados y exhibiendo los genitales ante los menores.

El relato policial también apunta que cuando el agente fue a arrestar al hombre, el presunto autor de los hechos se le enfrentó y le dio un mordisco en el dedo, por lo que el policía tuvo que ser atendido en el lugar por los servicios sanitarios.

Al parecer, la madre de un menor que estaba en el parque denunció lo sucedido y otros padres y madres de los niños también advirtieron de lo que pasaba. El detenido ha sido puesto a disposición judicial.