El sobrevuelo lunar comienza oficialmente

Alberto Rosa 06 ABR 2026 - 20:02h.

La tripulación de Artemis II ha superado ya la distancia más lejana de la Tierra a la que el ser humano ha llegado

Las misiones de la NASA tras 'Artemis II': volver a pisar la Luna y buscar vida en otras galaxias, objetivos de 2028

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La tripulación de Artemis II --los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen-- están a escasos momentos de cumplir el momento más esperado de la misión: el sobrevuelo la Luna a bordo de la nave Orión. Este sobrevuelo lunar será el primero realizado por humanos desde el Apolo 17, en 1972.

De este modo, la nave espacial batirá el récord de mayor distancia recorrida desde la Tierra por un ser humano hacia las 13:56 hora del este de Estados Unidos (19:56 hora española), superando la marca establecida por el Apolo 13 en abril de 1970 durante su regreso de emergencia a la Tierra. Seis horas después, a las 19:07 horas del este de EEUU (1:07 hora española), la nave alcanzará su distancia máxima, un total de 252.760 millas desde la Tierra (es decir, 406.777,9 kilómetros --km--). En comparación, el Apolo 13 llegó a las 248.655 millas (o lo que es lo mismo, 400.171,5 km) desde la Tierra.