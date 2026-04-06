La misión de Artemis II en la Luna, en directo: Los astronautas baten el récord de mayor distancia de la Tierra
La tripulación de Artemis II ha superado ya la distancia más lejana de la Tierra a la que el ser humano ha llegado
Las misiones de la NASA tras 'Artemis II': volver a pisar la Luna y buscar vida en otras galaxias, objetivos de 2028
La tripulación de Artemis II --los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen-- están a escasos momentos de cumplir el momento más esperado de la misión: el sobrevuelo la Luna a bordo de la nave Orión. Este sobrevuelo lunar será el primero realizado por humanos desde el Apolo 17, en 1972.
De este modo, la nave espacial batirá el récord de mayor distancia recorrida desde la Tierra por un ser humano hacia las 13:56 hora del este de Estados Unidos (19:56 hora española), superando la marca establecida por el Apolo 13 en abril de 1970 durante su regreso de emergencia a la Tierra. Seis horas después, a las 19:07 horas del este de EEUU (1:07 hora española), la nave alcanzará su distancia máxima, un total de 252.760 millas desde la Tierra (es decir, 406.777,9 kilómetros --km--). En comparación, el Apolo 13 llegó a las 248.655 millas (o lo que es lo mismo, 400.171,5 km) desde la Tierra.
Momentos clave
El sobrevuelo lunar comienza oficialmente
Los astronautas de la misión Artemis II han comenzado ya a realizar observaciones científicas, dando inicio a su sobrevuelo de la Luna. Los miembros de la tripulación dedicarán aproximadamente las próximas siete horas a recopilar observaciones y tomar fotografías de la superficie lunar.
Los 40 minutos en los que la nave Orión de Artemis II pierde el contacto con la Tierra
El mundo vivirá este lunes 6 de abril de 2026 un momento histórico para la exploración espacial cuando los cuatro astronautas de la misión Artemis II sobrevuelen la cara oculta de la Luna. Será el momento exacto en que lanave Orión estará en su punto más cercano a la superficie lunar; un instante tan trascendente como crítico para la misión, pues será en esa trayectoria en la que se pierda su contacto con la Tierra durante un tiempo estimado de 40 minutos.Ir a la noticia
El comandante Reid Wiseman pide nombrar un cráter lunar en honor a su difunta esposa
El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, le comenta a Kelsey Young, de la NASA, que a la tripulación le gustaría nombrar algunos cráteres en la Luna que actualmente pueden ver "tanto a simple vista como con nuestro teleobjetivo". Wiseman le ha pedido a la NASA que nombre uno de los cráteres en honor a su difunta esposa, Carroll, quien falleció en 2020 a causa de un cáncer. Quieren bautizar otro cráter con el nombre de Integridad, en honor a la nave espacial Orión, que los ha llevado al lado oculto de la Luna.
"Hace varios años comenzamos este viaje... y perdimos a un ser querido, y hay una característica en un lugar realmente interesante de la Luna... en ciertos momentos del tránsito de la Luna alrededor de la Tierra podremos verlo desde la Tierra", ha indicado Wiseman. Jim Lovell, astronauta de las misiones Apolo 8 y 13 que había grabado previamente un mensaje para la tripulación del Artemis, también dio nombre a un cráter en honor a su difunta esposa, Marilyn, en 1968.
Emotivo momento entre el comandante Reid Wiseman y sus hijos tras batir el récord
Las familias de los miembros de la tripulación de Artemis II se encuentran en el Centro de Control de la Misión en Houston, y la transmisión en directo de la NASA captó un emotivo momento entre el comandante Reid Wiseman y sus hijos.
Jenni Gibbons, una astronauta canadiense que se comunica con la tripulación, se ha dirigido a Wiseman para comunicarle que sus hijos estaban presentes en la sala. El astronauta, al escuchar este dato, ha formado con las manos un corazón y se ha señalado una pulsera.
El récord se ha batido con varios minutos de retraso
Según publican medios internacionales como 'BBC', ha habido un retraso de aproximadamente dos minutos en el momento en que la tripulación de Artemis iba a batir el récord de la mayor distancia que los humanos han recorrido desde la Tierra.
La tripulación de Artemis II reta a la próxima generación a "asegurarse de que este récord no perdure"
Tras superar la marca histórica del Apolo 13, un integrante de la misión Artemis II ha afirmado: "Superamos la mayor distancia que los humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra. Lo hacemos en honor a los extraordinarios esfuerzos y hazañas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana". "Continuaremos nuestro viaje aún más lejos en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de vuelta a todo lo que apreciamos", ha añadido. El astronauta desafía a esta generación y a la siguiente a "asegurarse de que este récord no perdure".
Los astronautas cumplen el récord que mantenía la tripulación del Apolo 13
La NASA acaba de confirmar que la nave Orión ha sobrepasado los 100.171 kilómetros de distancia con la Tierra, el récord que mantenía la tripulación del Apolo 13. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son oficialmente las personas que más lejos han estado de nuestro planeta.
La misión de Artemis II, analizado por el astrofísico Emilio García: "El espacio es el entorno más hostil para el ser humano"
La misión Artemis IIse prepara para hacer historia. Una hazaña espacial, sin embargo, con riesgos extremos que abrirán laspuertas a la exploración humana del Espacio. El responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, con Emilio García Gómez Caro nos explica qué peligros entraña esta expedición de la NASA para los cuatro astronautas que pasarán casi una hora sin comunicación con la Tierrapara ver y mostrarnos el lado oculto de la Luna. El experto subraya que son gente hiperpreparada, hiperentrenada, muy por encima de la media".Ir a la noticia