Según la Seguridad Social, estas brechas responden a factores estructurales: niveles salariales, sectores predominantes, tasas de empleo, cotizaciones acumuladas y edad de jubilación

Pensiones contributivas y no contributivas: qué son, compatibilidades y requisitos

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La brecha territorial en las pensiones contributivas vuelve a hacerse visible en febrero de 2026. Según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las diferencias entre comunidades autónomas superan los 600 euros mensuales, una distancia que refleja desigualdades históricas en salarios, cotizaciones y trayectorias laborales. Mientras el País Vasco encabeza el listado con las pensiones más elevadas, regiones como Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha se sitúan en la parte baja de la tabla.

La Seguridad Social destinó este mes 14.272,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria de las pensiones contributivas, un 6,07 % más que en febrero de 2025. Se trata de una cifra récord que incorpora la revalorización del 2,7 %, calculada en función del IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal y como establece la Ley de garantía del poder adquisitivo aprobada en 2021.

País Vasco, Asturias y Madrid lideran las pensiones medias más altas

Tres cuartas partes del gasto corresponden a las pensiones de jubilación, que suponen 10.054,1 millones de euros, el 73,2 % del total. El incremento del gasto se explica tanto por la revalorización como por el aumento del número de pensionistas y la progresiva sustitución de pensiones antiguas por otras de mayor cuantía.

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El análisis por comunidades autónomas muestra un mapa desigual. El País Vasco se sitúa como la región con la pensión media más elevada, con 1.901,09 euros, 388,36 euros por encima de la media nacional, que se sitúa en 1.512,73 euros. Le siguen Asturias, con 1.835,00 euros, y Madrid, con 1.790,49 euros.

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En el extremo opuesto, las pensiones más bajas se registran en Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha, tanto en el conjunto de prestaciones como en las pensiones de jubilación.

Las tres pensiones medias de jubilación más bajas son:

Galicia: 1.347,70 euros

Extremadura: 1.337,44 euros

Castilla-La Mancha: 1.283,57 euros

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La diferencia entre la pensión media de jubilación más alta (País Vasco) y la más baja (Castilla-La Mancha) alcanza los 617,52 euros mensuales, una brecha que evidencia la desigual distribución territorial de las rentas y de las carreras de cotización.

Comunidades por encima y por debajo de la media nacional

Además de las regiones líderes, otras comunidades como Navarra, Aragón, Cantabria, Cataluña y Ceuta se sitúan por encima de la media española. Son territorios con mercados laborales más estables, salarios más altos y trayectorias laborales más largas, factores que influyen directamente en la cuantía final de las pensiones.

Por debajo de la media se encuentran Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Melilla, además de las ya mencionadas Galicia y Extremadura. En estos territorios, la presencia histórica de empleos con menor remuneración, mayor temporalidad o carreras laborales más irregulares repercute en pensiones más bajas.

Las diferencias en las pensiones no son nuevas, pero sí cada vez más visibles. La Seguridad Social recuerda que estas brechas responden a factores estructurales: niveles salariales, sectores predominantes, tasas de empleo, cotizaciones acumuladas y edad de jubilación. Las regiones con mayor industrialización o con economías más diversificadas tienden a generar pensiones más elevadas.

Por el contrario, las comunidades con mayor peso del sector agrario, menor renta per cápita o mayor temporalidad laboral presentan pensiones más reducidas. La concentración de las pensiones más bajas en Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha, y de las más altas en País Vasco, Asturias y Madrid, confirma esta tendencia.