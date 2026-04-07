La colisión entre los dos coches se produjo en el kilómetro 14 de la EX-102

La mujer, de 35 años, fue trasladada en estado grave al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena

Compartir







Una colisión frontal entre dos vehículos, ha acabado con la vida de tres varones y ha dejado a una mujer herida de gravedad a la altura de la localidad cacereña de Campo Lugar.

El accidente se produjo en la noche del pasado lunes 6 de abril sobre las 23:30 horas, momento en el que el Centro 112 de Extremadura recibió una llamada en la que se le alertaba de la referida colisión en el kilómetro 14 de la EX-102.

Gran despliegue de equipos de emergencia

Por cuenta de los hechos, han perdido la vida tres hombres de 33, 42 y 66 años de edad, al sufrir lesiones incompatibles con la vida, según ha precisado el Centro 112 de Extremadura.

Asimismo, una mujer de 35 años ha resultado politraumatizada, siendo trasladada en estado grave al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron al punto de atención continuada de Miajadas, una unidad medicalizada de emergencias, otra de soporte vital básico y una ambulancia convencional, así como efectivos de la Guardia Civil, personal del cuerpo de bomberos del Sepei de Cáceres y el equipo de emergencias de carreteras de la EX-102.