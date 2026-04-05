Redacción Madrid Europa Press 05 ABR 2026 - 17:26h.

Los acusados circularon durante casi cuatro kilómetros a más de 170 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70, según Fiscalía

Ambos conductores kamikazes dieron positivo en estupefacientes aquel 25 de julio del 2021 y se les atribuye un homicidio imprudente

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MadridLa Fiscalía pide 15 años de cárcel para dos conductores que protagonizaron un 'pique' a gran velocidad por la carretera M-30 en Madrid y causaron un accidente que acabó con un médico muerto.

En el juicio, que se celebra el 7 de abril en la Audiencia Provincial, un jurado popular decidirá el futuro procesal de los kamikazes acusados de un delito de conducción temeraria con desprecio a la vida, lesiones y homicidio imprudente.

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Los hechos ocurrieron el 25 de julio del 2021, cuando una previa discusión de tráfico en un túnel prosiguió con una carrera a más de 170 kilómetros por hora entre los dos implicados. En ese tramo, el límite era de 70.

Así lo recuerda el escrito del Ministerio Público en el que se apunta que ambos compitieron durante casi cuatro kilómetros, a la altura del bypass de la autopista madrileña, a las 11:26 horas.

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Todo comenzó, concretamente, cuando uno de los conductores emitió ráfagas de luces a otro. Con el tráfico habitual de esos momentos del día, la circulación se volvió de riesgo extremo.

Ya que los acusados realizaron adelantamientos en zigzag, cambios bruscos de carril y posicionamientos en paralelo. Algo que evidenciaba "un desprecio manifiesto por la vida de los demás" usuarios de la vía.

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Una colisión con la víctima, de 35 años y con una hija

Juan Alfredo regresaba a casa tras finalizar su jornada laboral en el Hospital Fundación Jiménez Díaz cuando se cruzó con los kamikazes en ese punto de la M-30. Uno de ellos impactó contra su coche.

Ello derivó en un accidente en cadena en el que el facultativo de 35 años perdió la vida. Tenía una hija y otro hijo en camino. Su pareja, también médica (ginecóloga en el mismo hospital) estaba embarazada por entonces.

El otro conductor implicado en la colisión resultó herido con lesiones cervicales. Mientras tanto, uno de los acusados abandonó el lugar sin prestar auxilio, aunque posteriormente se entregó a la policía.

Ambos conductores dieron positivo en drogas

Ambos dieron positivo en drogas: cocaína y cannabis en un caso; en el otro, además, MDMA y ketamina. Uno de ellos incluso conducía sin permiso tras haber perdido todos los puntos.

El caso reabre el debate sobre la conducción temeraria, el consumo de estupefacientes al volante y la seguridad en infraestructuras como los túneles de la M-30, donde un instante de imprudencia puede tener consecuencias irreversibles.