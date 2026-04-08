El hombre fue apuñalado el pasado 1 de enero en el barrio de San Cristóbal, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde

Tras identificar a los presuntos autores, los agentes establecieron un dispositivo que culminó el pasado 26 de marzo

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La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos responsables del homicidio de un hombre al que apuñalaron el pasado 1 de enero en el barrio de San Cristóbal, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde.

Los hechos se produjeron durante la noche en la calle Moncada, cuando la víctima fue emboscada por un grupo de individuos que le acorralaron y le asestaron varias puñaladas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Todo ocurrió por una supuesta deuda

A la llegada de los agentes, el hombre se encontraba gravemente herido en la vía pública, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció horas después a consecuencia de las lesiones sufridas.

Las investigaciones posteriores permitieron determinar que el ataque se produjo como represalia por una agresión previa sufrida días antes por uno de los implicados, en el marco de una supuesta deuda.

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Tras identificar a los presuntos autores, los agentes establecieron un dispositivo que culminó el pasado 26 de marzo con la detención de los dos sospechosos, uno de ellos considerado autor material del homicidio.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que finalmente decretó su ingreso en prisión.