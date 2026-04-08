Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad a partir del 10 de abril

Irán advierte a EEUU y sus aliados con dejarlos "años" sin gas y petróleo si Washington "cruza las líneas rojas

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado "supender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, extendiendo así el ultimátum lanzado contra Teherán a escasas dos horas de que el mismo venza.

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"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", ha anunciado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado a través de su red social, en el cual ha especificado que "se tratará de un alto el fuego recíproco".

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que la adopción de esta decisión llega tras haber mantenido una conversación con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien este martes ha pedido a Washington extender dicho ultimátum por dos semanas.

El mandatario dijo que ha recibido una propuesta de 10 puntos de Irán, a la que calificó como “una base viable sobre la que negociar”. "En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse. ¡Gracias por su atención a este asunto!", ha concluido.

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Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad a partir del 10 de abril

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha confirmado este miércoles el cese el fuego bilateral con Estados Unidos, anunciado previamente por el presidente Donald Trump. A su vez, ha asegurado que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

La amenaza de Trump de destruir toda la infraestructura civil iraní en caso de incumplimiento generó reacciones adversas a nivel internacional. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” y, a través de su portavoz Stephane Dujarric, afirmó que “no hay ningún objetivo militar que justifique la destrucción total de la infraestructura de una sociedad o infligir deliberadamente sufrimiento a la población civil”. El papa León XIV calificó de “inaceptables” las amenazas contra la población iraní.

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En las últimas semanas, Trump había emitido y retirado amenazas similares, justificando su marcha atrás en presuntas negociaciones productivas con figuras iraníes, aunque Teherán ha negado la existencia de tales conversaciones sustantivas.

Un aplazamiento más

El nuevo plazo representa el quinto que el mandatario declara para negociar con Irán, y la cuarta ocasión en que pospone su ultimátum. El pasado 21 de marzo Trump avisó por primera vez de que iba a bombardear las instalaciones eléctricas del país adversario 48 horas después, el 23 de marzo, como represalia por el cierre del estrecho de Ormuz impuesto por Teherán. Pero el 22 por la noche anunció que posponía su acción cinco días, hasta el viernes 27, para dar tiempo a la negociación. Esa semana volvió a aplazar su ultimátum, en esa ocasión diez días: hasta el lunes 6 de abril.

La presión ha sido brutal sobre la Casa Blanca. El Congreso y el mundo MAGA han arremetido contra el presidente, acusándole de ser un "lunático genocida", de ser "malvado" y reclamando la invocación de la 25ªenmienda de la Constitución para destituirlo.