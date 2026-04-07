El fugitivo era reclamado por EEUU por delitos relacionados con el fraude bancario y el blanqueo de capitales

El detenido se dedicaba a 'hackear' cajeros automáticos utilizando un 'malware' específico

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La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo reclamado por las autoridades estadounidenses por la comisión de delitos contra entidades bancarias que se llevaron a cabo con el objetivo de financiar a la organización criminal, de origen venezolano, 'Tren de Aragua'.

En un comunicado, la Policía ha explicado que el detenido habría participado en una trama en Estados Unidos que se dedicaba a 'hackear' cajeros automáticos utilizando un 'malware' específico, "de modo que conseguían disposiciones de efectivo fraudulentas que utilizaban para financiar la organización".

Ya son 18 detenidos en España

La detención ha sido realizada por el Grupo de Trabajo Conjunto de la Policía Nacional conformado 'ex profeso' para la lucha contra esta organización criminal transaccional en el que se integran diferentes especialidades de la Policía.

Según ha explicado la Policía, Estados Unidos emitió una orden internacional de detención para extradición en 'INTERPOL' por delitos relacionados con el fraude bancario y el blanqueo de capitales.

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Esta detención se encuadra en la estrategia de la Policía Nacional contra las 'Nuevas Amenazas contra la Desestabilización de la Seguridad Interior (NADSI)', en cooperación internacional con países de origen. Con esta operación son ya 18 los miembros del 'Tren de Aragua' detenidos en España.

La lucha contra los grupos criminales

Desde que se tuvo noticia de la actividad expansionista del 'Tren de Aragua', en el año 2022, la Policía Nacional participa en varios foros de trabajo multilaterales para intercambiar información con países especialmente afectados por la problemático.

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Uno de ellos es el conocido como 'GICCOT', Grupo Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional, auspiciado por la agencia FBI estadounidense, con sede en El Salvador, que cuenta "con amplia experiencia en la lucha contra este tipo de organizaciones criminales transnacionales que operan en el continente americano y que pretenden instalarse en España".

Además, recientemente se ha creado en el seno de 'AMERIPOL' una Acción Conjunta y Sostenida de lucha contra las actividades del 'Tren de Aragua', en la que participa la Policía Nacional, creada 'ad hoc' para combatir a esta organización criminal.