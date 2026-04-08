El suceso tuvo lugar en un edificio de seis plantas situado en la calle Sagasta

Durante el incendio, no se pudo concretar el origen exacto del fuego

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Una mujer de 82 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda en el centro de Murcia, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El suceso tuvo lugar en un edificio de seis plantas situado en la calle Sagasta. A las 02:22 horas, el teléfono único de emergencias 112 recibió varias llamadas que alertaban de la presencia de abundante humo negro en el inmueble.

Gran despliegue de servicios de emergencia

Tras la alarma por parte de los vecinos por el humo que el incendio estaba causando, estos comenzaron a desalojar el edificio, aunque no pudieron concretar el origen exacto del fuego.

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Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

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Tras la intervención, los sanitarios confirmaron el fallecimiento de una mujer de 82 años, cuyo cuerpo fue localizado en el interior del edificio afectado por las llamas.