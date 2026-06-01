Gonzalo Barquilla 01 JUN 2026 - 19:37h.

El padre del niño rescatado en la presa de Baños de Cerrato juega en el CD Villamuriel: un compañero asegura que está "destrozado"

El niño rescatado en la presa de Baños de Cerrato "estaba agarrado a una rama mientras sujetaba el cuerpo de su madre"

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La provincia de Palencia continúa conmocionada por la tragedia ocurrida el pasado domingo en la presa de Baños de Cerrato, donde fallecieron la madre y la abuela del pequeño Nazael. Ambas mujeres perdieron la vida al intentar rescatar al niño, que finalmente pudo ser salvado gracias a la intervención de varios pescadores que se encontraban en la zona.

Aitor Martínez Antolín, futbolista de 35 años del CD Villamuriel, es el padre del menor, así como el marido de una de las fallecidas y el yerno de la otra. La noticia ha causado una profunda consternación en su entorno más cercano, que se ha volcado con él en estos difíciles momentos.

El CD Villamuriel apoya a Aitor: "Hoy es un día triste"

El club palentino ha querido mostrar públicamente su apoyo a su jugador a través de una nota difundida en redes sociales. "Hoy es un día triste para el C.D. Villamuriel por el fallecimiento de la mujer y suegra de nuestro jugador Aitor Martínez. Desde el club queremos expresar nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. D.E.P.", publicó la entidad en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el Ayuntamiento de Villamuriel se ha sumado a las muestras de condolencia compartiendo el mensaje del equipo en su perfil de Facebook.

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Los amigos de Aitor le apoyan en este complicado momento

Aitor se encuentra "destrozado", según ha asegurado estas últimas horas Sergio Abril, uno de sus mejores amigos, en declaraciones a 'El Norte de Castilla'. La conmoción es máxima: "Piensas en cómo les ha podido pasar algo así; si hay Dios, con lo súper religiosos que son", ha lamentado. Pese al enorme dolor por la pérdida de su esposa y su suegra, Abril destaca que el pequeño Nazael ha logrado sobrevivir al accidente. "Si llega a morir también, no sé qué sería de Aitor. Al menos tiene algo por lo que seguir luchando", afirma.

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La esposa y la suegra de Aitor Martínez Antolín son las dos mujeres, de 32 y 52 años, que fallecieron ahogadas tras lanzarse al agua para intentar salvar al niño, de cinco años. El menor cayó a la presa mientras jugaba con una tabla de bodyboard. Aitor solía realizar este tipo de excursiones junto a su familia, pero aquel 31 de mayo no pudo acompañarlos por motivos laborales. De hecho, cuando se produjo el accidente se encontraba en casa descansando y preparándose para ir a recogerlos.

Aitor y su pareja llevaban más de una década juntos y residían en el barrio del Cristo, en Palencia. En el plano deportivo, el delantero milita desde hace dos temporadas en el CD Villamuriel, equipo con el que logró el ascenso a Tercera División y del que fue máximo goleador la pasada campaña. Además, en 2024 disputó con el conjunto palentino la eliminatoria de la Copa del Rey frente al Rayo Vallecano.