Mabel Cupet Sevilla, 15 ABR 2026 - 11:29h.

Los balines entraron una ventana abierta e hirieron a un menor en la espalda y a otro en la cara

Policía Nacional investiga los hechos, aunque por el momento no hay detenidos

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La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el incidente registrado en el colegio Nuestra Señora de la Consolación, situado en el barrio de La Chana, en Granada, en el que dos menores de 13 años han resultado heridos al ser alcanzados por balines disparados con un arma de aire comprimido desde el exterior del recinto escolar. El suceso ha generado preocupación tanto en la comunidad educativa como entre las familias del alumnado.

En el momento de los hechos, ambos estudiantes se encontraban dentro de un aula mientras asistían a clase con normalidad. Según las primeras informaciones, los balines accedieron al interior al atravesar una ventana que se encontraba abierta en ese momento, impactando directamente sobre los menores. Como consecuencia, uno de ellos sufrió una herida en la espalda, mientras que el otro resultó herido en la cara. A pesar de lo aparatoso del incidente, las lesiones han sido calificadas como superficiales y, afortunadamente, ninguna reviste gravedad.

Intervención policial e inspección ocular

Tras recibir el aviso por parte de los responsables del centro educativo, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos. Una vez allí, llevaron a cabo una inspección ocular tanto en el interior del aula como en las inmediaciones del colegio, con el objetivo de recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. Asimismo, se procedió a la apertura de diligencias para investigar las circunstancias del suceso.

La Policía Nacional ha tomado declaración a la directora del centro y a los menores, que acudieron acompañados por sus padres. Ambas partes explicaron como habían ocurrido los hechos y presentaron denuncia. La investigación continúa abierta y, hasta ahora, no se han podido determinar las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos. Tampoco se ha practicado ninguna detención relacionada con estos hechos.