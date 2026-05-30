El fuerte viento ha provocado la rotura de las cuerdas que sujetaban la bandera al mástil

Desfile del Día de las Fuerzas Armadas: una incidencia provoca que la bandera se descuelgue del mástil

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VigoEl acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo ha arrancado este sábado con una incidencia inédita. Durante la ceremonia de izado de la bandera nacional en la playa de Samil, y mientras sonaba el himno de España, el fuerte viento ha provocado la rotura de las cuerdas que sujetaban la bandera al mástil, lo que hizo que se haya descolgado ante los asistentes y las autoridades presentes. Se trata de la primera vez que la princesa Leonor acude a este evento.

El incidente obligó a interrumpir momentáneamente el desarrollo del acto y se suma a los contratiempos que la meteorología ha causado durante la jornada. Las fuertes rachas de viento y la inestabilidad atmosférica han marcado buena parte de los eventos programados para la celebración, que este año reúne en Vigo a miles de militares y visitantes.

El mal tiempo condiciona los actos

Las condiciones meteorológicas también han obligado a modificar parte del programa previsto para el desfile. Entre las actividades suspendidas se encuentran el salto paracaidista con la bandera nacional que debía inaugurar los actos y la exhibición aérea de la Formación Mirlo, encargada de dibujar en el cielo los colores de la bandera española.

La previsión contemplaba además la participación de decenas de aeronaves, entre ellas cazas Eurofighter, F-18 y Harrier, así como helicópteros y aviones de transporte. Sin embargo, la baja visibilidad y el viento impidieron el desarrollo de estas maniobras aéreas, obligando a las Fuerzas Armadas a adaptar el programa previsto para garantizar la seguridad de los participantes.

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La primera vez de Leonor

La princesa Leonor ha debutado en el Día de las Fuerzas Armadas con el uniforme. Los nervios han estado presentes en el evento de carácter militar, pero también el aplomo y los gestos de confianza por parte de la heredera. Tanto ella como sus padres han compartido algunas expresiones que han dejado claro la complicidad que hay entre ellos, según informa 'Lecturas'.

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Leonor no ha quitado ojo a todos los movimientos de su padre, el rey Felipe. Para ella, sus gestos son el ejemplo a seguir para el día en el que ocupe el puesto de su padre como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero también ha encontrado un gran apoyo en la reina Letizia, quien no ha dudado en mostrarle el momento perfecto para saludar a los presentes.