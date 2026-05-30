Desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo: de la presencia de la princesa Leonor a la incidencia inédita con la bandera de España
En la parada militar participan 3.700 soldados, 70 aeronaves, más de cien vehículos y 32 motos
La reina Letizia deslumbra en el Día de las Fuerzas Armadas con un vestido 'made in Spain': los detalles del diseño de Juan Vidal
VigoMás de 3.700 efectivos han marchado este sábado en Vigo (Pontevedra) en el desfile presidido por los reyes y secundado por miles de ciudadanos que desde primeras horas de la mañana han ido ocupando las zonas aledañas a la playa de Samil, en una jornada deslucida por las nubes, que han obligado a cancelar el vuelo de las aeronaves y el salto de la patrulla paracaidista. Uno de las anécdotas de la jornada ha sido la caída de la bandera de España mientras se izaba.
Esta marcha es el acto central con el que cada año se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, en el que participan miembros del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real y Guardia Civil.
Qué ha pasado para que haya fallado el izado de bandera en el desfile: así solventó el incidente el rey Felipe VI
Miles de ciudadanos han salido este sábado a las calles de Vigo para mostrar su cariño a las Fuerzas Armadas en su día (DIFAS) para disfrutar de un desfile militarque ha quedado algo opacado porque laparte aérea y el salto de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA) han tenido que ser cancelados debido a que el bajo techo de nubes impedía la visibilidad de las aeronaves y los saltadores y ponía en riesgo su seguridad.Ir a la noticia
La reina Letizia deslumbra en el Día de las Fuerzas Armadas con un vestido 'made in Spain': los detalles del diseño de Juan Vidal
Lareina Letizia se ha convertido en la mejor vestida en el Día de las Fuerzas Armadas. Su estilismo no ha pasado desapercibido tras utilizar un vestido de marca española que ya usó en 2023. Un modelo que, sin duda, marcará tendencia esta Primavera/Verano.Ir a la noticia
La princesa Leonor viste la uniformidad de gala alférez de 4º del Ejército del Aire y del Espacio
El desfile militar ha estado presidido por el rey Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, acompañado por primera vez en el DIFAS por la princesa Leonor, que vestía la uniformidad de gala alférez de 4º del Ejército del Aire y del Espacio por precisamente encontrarse completando el tercero de los tres años de su formación castrense en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia), tras haber pasado por la Academia General Militar del Ejército de Tierra en Zaragoza y la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra).
Ha llevado una insignia que acredita que ha superado un curso de paracaidismo que no han realizado todos sus compañeros de promoción ni su padre.
La meteorología obliga a cancelar la parte aérea del desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
La meteorología ha obligado a suspender la parte aérea del desfile con motivo del Día de las Fuerzas Armadas que se celebra en la avenida de Samil, en Vigo.
Debido a la meteorología de esta jornada, con cielos cubiertos, y a la seguridad ha tenido que suspenderse el desfile aéreo, en el que estaba previsto que participasen, entre otros, tres Canadair, pero por motivo de incendios forestales en otros lugares de España, solo estaba uno disponible.
Momento inédito durante el desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo: la bandera de España se descuelga para la sorpresa del rey Felipe VI
El acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo ha arrancado este sábado con una incidencia inédita. Durante la ceremonia de izado de la bandera nacional en la playa de Samil, y mientras sonaba el himno de España, el fuerte viento ha provocado la rotura de las cuerdas que sujetaban la bandera al mástil, lo que hizo quese haya descolgado ante los asistentes y las autoridades presentes. Setrata de la primera vez que la princesa Leonor acude a este evento.Ir a la noticia
La princesa Leonor debuta en el Día de las Fuerzas Armadas: nervios, confianza y gestos de complicidad con los reyes
La princesa Leonor ha debutado en el Día de las Fuerzas Armadas con el uniforme. Los nervios han estado presentes en el evento de carácter militar, pero también el aplomo y los gestos de confianza por parte de la heredera. Tanto ella como sus padres han compartido algunas expresiones que han dejado claro la complicidad que hay entre ellos, según informa 'Lecturas'.Ir a la noticia
La Formación Mirlo de la Academia General del Aire y del Espacio sobrevuela sobre esta tarde la Glorieta de España
Murcia acogerá esta tarde el sobrevuelo de la formación Mirlo de la Academia General del Aire y del Espacio. La demostración tendrá lugar sobre los cielos de la ciudad, concretamente en la zona de la Glorieta de España, donde seis aeronaves realizarán un vuelo en formación que permitirá al público disfrutar de una espectacular muestra de precisión y coordinación aérea. Una actividad se enmarca en la programación de la semana del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona.
Coincidiendo con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, seis aeronaves de la Academia General del Aire y del Espacio surcarán los cielos de Murcia entre las 17.15 y las 18.00 horas en una de sus primeras demostraciones aérea.
Imágenes del desfile
Llegan los reyes y la princesa Leonor
A las 12.12 horas han entrado en la Plaza de armas de Samil los Reyes, Felipe VI y Letizia, acompañados por primera vez de la princesa de Asturias, Leonor.
Al pie del coche oficial les han esperado Alfonso Rueda, Margarita Robles y Abel Caballero.
Arranca el desfile del Día de las Fuerzas Armadas
Los reyes Felipe VI y Letizia presiden el acto central de las actividades promovidas para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, que ya ha arrancado.
Todo preparado para que arranque el desfile
A menos de cinco minutos para que empiece el desfile, ya está todo preparado.
El Día de las Fuerzas Armadas se celebra anualmente desde 1978
El Día de las Fuerzas Armadas se celebra anualmente desde 1978, cuando se estableció mediante real decreto realizar un acto institucional que sirviera de homenaje a los ejércitos y la Armada para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad.
Se celebra el sábado más próximo al 30 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Fernando, patrón de los ingenieros militares.
Sánchez agradece a los militares su compromiso en el Día de las FF.AA.: "Representáis lo mejor del servicio público"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este sábado a los militares su "compromiso" y su servicio a la ciudadanía y la paz y ha afirmado que representan "lo mejor del servicio público", en el marco del Día de las Fuerzas Armadas.
"Reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz", ha afirmado el presidente en una publicación en su cuenta de X, acompañada de un vídeo.
"Representáis lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad", ha ensalzado Sánchez, que ha agradecido en mayúsculas su "compromiso".
El desfile terrestre
En cuanto al desfile terrestre, participan un total de 3.746 --3.402 hombres y 344 mujeres-- integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) ataviados con uniformidad de gala.
También desfilarán 130 caballos, seis perros y la mascota del Tercio 'Gran Capital' 1º de la Legióm, la cabra Baraka, según informó el Ministerio de Defensa. En el desfile motorizado podrán verse 109 vehículos y 32 motos.
Por último, los reyes saludarán a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile, se despedirán y se arriará la bandera nacional.
Sobrevuelo con los colores de la bandera
Tras el salto paracaidista, tendrá lugar el izado de la bandera y el acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Coincidiendo con el final del toque de oración en el acto de homenaje a los caídos, la Formación Mirlo realizará el sobrevuelo con los colores de la bandera nacional.
La Formación Mirlo, compuesta por cinco aeronaves e integrada por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio, sustituye a la Patrulla Águila desde 2025, tras la entrada en funcionamiento del nuevo Pilatus PC-21 y la 'jubilación' del C-101 tras 40 años de operaciones en el Ejército del Aire.
A continuación, tendrá lugar el desfile aéreo. Los ciudadanos podrán disfrutar del vuelo de 30 aeronaves de caza, 16 aeronaves de transporte más la aeronave del salto paracaidista y 25 helicópteros.
Los paracaidistas que efectuaran el salto
Inmediatamente después, tendrá lugar uno de los momentos más sensibles y espectaculares: el tradicional salto paracaidista frente a la tribuna real portando la bandera de España. Este año, corre a cargo del subteniente Alberto Vidal, que actuará como guía, y del sargento primero Pablo García Matanza. Son oriundos de Pontevedra y Lugo, respectivamente, como un gesto con Galicia.
El subteniente Vidal entró en la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) en 2015 y cuenta en su haber con 5.000 lanzamientos paracaidistas. Durante su carrera y previo paso a la PAPEA ha estado destinado en el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA). Posee todas las titulaciones y aptitudes paracaidistas y es juez internacional de paracaidismo.
El recorrido del desfile
El desfile, que recorrerá 1,1 kilómetros de la avenida Samil y comenzará a las 12.00 horas, con la llegada de sus majestades a la tribuna real. Se les rendirán honores y Felipe VI recibirá novedades del jefe de Batallón de Honores. A continuación, el rey pasará revista al Batallón de Honores y los monarcas saludarán a las autoridades.
La princesa Leonor asiste por primera vez
Por primera vez, asiste la princesa Leonor, que actualmente se encuentra precisamente completando el tercero de los tres años de su formación castrense en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia), tras haber pasado por la Academia General Militar del Ejército de Tierra en Zaragoza y la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra).
Se incorpora así a otro de los principales actos institucionales que deberá presidir en el futuro como capitana general de las Fuerzas Armadas. Ya ha asistido en los últimos años al tradicional desfile del 12 de octubre, así como a la Pascua Militar.
Los asistentes al desfile del Día de las Fuerzas Armadas
Los reyes Felipe VI y Letizia presiden este sábado en Vigo el acto central de las actividades promovidas para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, una parada militar en la que participan 3.700 soldados, 70 aeronaves, más de cien vehículos y 32 motos.
Asimismo, acudirán la ministra de Defensa, Margarita Robles; el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat y Berea; Aire y del Espacio, general Francisco Braco Carbó; de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro; otros miembros de la cúpula militar; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y otras autoridades civiles.