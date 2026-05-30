Rocío Martín 30 MAY 2026 - 11:06h.

En la parada militar participan 3.700 soldados, 70 aeronaves, más de cien vehículos y 32 motos

La reina Letizia deslumbra en el Día de las Fuerzas Armadas con un vestido 'made in Spain': los detalles del diseño de Juan Vidal

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VigoMás de 3.700 efectivos han marchado este sábado en Vigo (Pontevedra) en el desfile presidido por los reyes y secundado por miles de ciudadanos que desde primeras horas de la mañana han ido ocupando las zonas aledañas a la playa de Samil, en una jornada deslucida por las nubes, que han obligado a cancelar el vuelo de las aeronaves y el salto de la patrulla paracaidista. Uno de las anécdotas de la jornada ha sido la caída de la bandera de España mientras se izaba.

Esta marcha es el acto central con el que cada año se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, en el que participan miembros del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real y Guardia Civil.