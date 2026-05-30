El cantante, con un rostro serio pero transmitiendo seguridad, le ha quitado gravedad a los rumores

Última hora sobre el estado de salud de Bertín Osborne, según su hija Alejandra: "Ha estado malísimo, está chungo"

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Bertín Osborne ha roto el silencio sobre sus problemas de salud y ha confirmado que atraviesa un bache médico que le ha obligado a cancelar sus compromisos profesionales en Galicia. "Tengo los pulmones con muchas manchas, es una infección", ha afirmado el artista sobre el cuadro complejo clínico que tiene como consecuencia de las secuelas de un segundo contagio por Covid.

El cantante, con un rostro serio pero transmitiendo seguridad, le ha quitado gravedad a los rumores que circulan sobre su estado de salud. "Estoy aquí porque quiero explicaros un poco, porque se están oyendo unas cosas y tengo mucha gente que me llama para ver si me estoy muriendo. Y todavía no, espero", ha empezado a decir en el vídeo.

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"He tenido dos neumonías desde que tuve el Covid al día de hoy", señala Osborne

Bertín Osborne ha reconocido que las secuelas del coronavirus han sido agresivas en su caso: "El covid ha sido muy malo y el mío, el segundo, ha sido malísimo. Y he tenido dos neumonías desde que tuve el Covid al día de hoy. No es normal". El artista ha resaltado que las pruebas médicas han reflejado alteraciones en sus vías respiratorias que ya están bajo control facultativo: "Tengo los pulmones con muchas manchas, pero me han dicho que no son graves, que es una infección que me están cuidando".

El impacto en su voz ha sido notable y estos problemas de salud le impiden cantar de manera profesional: "Hablo a duras penas, pero no puedo cantar". Lo peor para él, tal y como ha confesado el artista, ha sido defraudar a sus seguidores gallegos: "El problema es que no he podido ir a cantar este fin de semana y me duele profundamente porque ir a Galicia es de las cosas más maravillosas que me pueden pasar en este mundo".

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"Lo siento una barbaridad", ha afirmado a sus seguidores

Y ha enviado una disculpa a sus seguidores: "Solamente quiero decir a todos los que teníais entrada y ibais a ir a verme, que lo siento una barbaridad". A pesar de tener que suspender sus conciertos en Pontevedra y Sanxenxo, Osborne mantiene sus ojos puestos en la recuperación y en los planes familiares que hay previstos para las próximas semanas.

"Yo el último fin de semana del mes de junio voy a pasar cuatro días en Galicia con mi hija y su novio, que es un gallego muy simpático. O sea que yo adoro ir allí y lo siento muchísimo, lo he sentido más que ningún otro de los no muchos conciertos que he tenido que suspender", ha explicado antes de despedirse de sus fans con un "abrazo enorme".