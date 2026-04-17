Estos tatuajes contienen parafenilendiamina (PPD), un químico tóxico añadido para oscurecer el color.

Los riesgos dermatológicos en la realización de tatuajes y piercings en los adolescentes

Compartir







No es la primera vez que ocurre. Los padres deberían estar alerta ya. Varios menores ya se han visto afectados por cicatrices permanentes y quemaduras químicas al hacerse tatuajes de "henna negra" con formas de dragón. Estos tatuajes contienen parafenilendiamina (PPD), un químico tóxico añadido para oscurecer el color, que provoca reacciones alérgicas graves, ampollas y dermatitis de contacto, dejando cicatrices con la forma del dibujo. El último caso le ha ocurrido a un pequeño de 5 años de Inglaterra.

En diciembre de 2025, Kirsty Campbell Russell y su pareja llevaron a sus cinco hijos de vacaciones durante nueve días a la ciudad costera egipcia de Sharm El-Sheikh. Cuando los mayores quisieron hacerse tatuajes temporales de henna, Russell permitió que Mason Abrams, el más pequeño, se uniera. "Si todos los demás se estaban haciendo uno, habría sido un poco cruel no dejarle a él", declaró la madre, residente de Basingstoke, en el sur de Inglaterra, a Kennedy News and Media. "Yo también me hice uno y el mío y el de los demás quedaron bien".

Cuando el tinte se borró el menor notó la piel roja e inflamada

La madre preguntó al tatuador si podía haber algún peligro, a lo que le contestaron que no, obviamente. En los primeros momentos, Mason nunca se quejó de dolor ni molestias. Pero después de regresar a casa y cuando el tinte se borró, el pequeño notó la piel roja e inflamada.

Algo no iba bien. Una reacción alérgica ha dejado a Mason con una cicatriz de dragón de por vida. Ahora, la madre deja un mensaje para todas las madres del mundo: "Comprueba qué ingredientes tiene la henna y ten en cuenta que no debe ser negra, sino marrón. Yo asumí que toda la henna era igual. No sabía que existían diferentes tipos". Y ahora su hijo, lo recordará toda la vida.