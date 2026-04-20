Detenido un hombre de 44 años por golpear en el rostro a su pareja sentimental en Vitoria-Gasteiz

La patrulla se entrevistó con la víctima, que presentaba marcas en su rostro

La acusada de inducir al asesinato de su marido, a manos de su supuesto amante en Murcia, dice que antes le habría abandonado

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Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron el pasado viernes por la noche a un varón, de 44 años, como presunto autor de un delito de lesiones a pareja sentimental en el ámbito de la violencia de género, tras golpearla en su rostro.

Según ha trasladado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron alrededor de las 22:00 horas cuando una patrulla fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a un portal del barrio de Zaramaga donde un varón había agredido a una mujer.

Fue un testigo de los hechos quien informó a los agentes de la agresión

Cuando se dirigían al lugar, los agentes observaron a un hombre corriendo dirección Portal de Legutiano y le dieron el alto.

La patrulla se entrevistó con la víctima, que presentaba marcas en su rostro. Tras escuchar también la versión del presunto agresor, procedieron a su detención.