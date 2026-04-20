Además, la sala añade que el informe psicosocial emitido tampoco alcanza "los niveles de corroboración suficientes para declarar probados los hechos"

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La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha absuelto a un acusado de agredir sexualmente a su sobrina nieta, de 11 años de edad cuando supuestamente habrían ocurrido los hechos denunciados, al no tener "suficiente corroboración" el testimonio de la niña.

Según recoge la sentencia, el tribunal considera que, aunque no se aprecian motivos para dudar de la credibilidad de la menor, su testimonio "no cuenta con suficiente apoyo o corroboración externa" como para poder, por sí solo, sustentar una sentencia condenatoria.

Además, la sala añade que el informe psicosocial emitido tampoco alcanza "los niveles de corroboración suficientes", dado que los peritos "no vinculan la afectación de la víctima directamente con la situación de agresión sexual denunciada".

"Los niveles de corroboración suficientes para declarar probados los hechos"

En consecuencia, el tribunal ha absuelto al investigado al no apreciar suficiente carga probatoria. Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Todo ello después de que el pasado martes, 14 de abril, se llevase a cabo la vista sobre esta causa, donde la joven, que ahora ya cumplió los 18 años de edad, indicó que el varón, marido de su tía abuela, la habría tocado al menos en dos ocasiones durante comidas familiares que se realizaban en casa de sus bisabuelos, ubicada en Gondomar.