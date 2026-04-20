A Charlotte no la ingresaron al no estar suficientemente delgada, denuncian su familia y amistades

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Charlotte Murphy, una enfermera veterinaria de Merseyside, luchó contra la anorexia y la bulimia desde los 11 años, pero nunca recibió el tratamiento adecuado. Su muerte, a los 26 años, ha provocado una conmoción en Gran Bretaña. Le decían que estaba "demasiado delgada" o "no lo suficientemente delgada" para recibir ayuda.

A pesar de ser ingresada en el hospital por convulsiones y una afección cardíaca, no se le proporcionó ninguna cama especializada. Sus amigos y familiares denuncian lo que consideran parte de un fallo sistémico en la atención médica. Su familia sí pagó para que viera a un psicólogo. La madre de la joven, Lesley Murphy, según relata The Independent, que a su hija le diagnosticaron convulsiones epilépticas, causadas por bajos niveles de potasio debido a su dieta restrictiva. “Cada vez que ingresaba en el hospital y yo les explicaba lo de su trastorno alimentario, nunca parecían relacionar ambas cosas”.

Incluso cuando fue examinada por especialistas en el Centro Stein, una institución de salud mental, le dijeron que no podían seguir tratándola debido a su peso. Charlotte falleció ese mismo año, el 22 de agosto de 2023, por causas naturales. Su madre cree que su muerte podría haberse evitado y ha dado a conocer el caso porque "dejó una nota explicando que quería que su historia se diera a conocer, para ayudar a quienes comparten las dificultades que ella enfrentaba a diario.”

Un informe demoledor publicado en diciembre de 2025 por la Auditoría Nacional de Trastornos Alimentarios reveló que algunas unidades de hospitalización y hospitales están excluyendo a pacientes porque su índice de masa corporal (IMC) es demasiado bajo o demasiado alto.

Hope Virgo, fundadora de Dump the Scales, cree que estamos ante un fallo sistémico que es más común de lo que parece. Más de un millón de personas tienen trastornos alimentarios en Reino Unido, así que el mensaje de Virgo es rotundo para evitar más casos como el de Charlotte.

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"Tenemos que dejar de relacionar los trastornos alimentarios con el IMC"

"Tenemos que acabar con la idea de que los trastornos alimentarios son una enfermedad relacionada con el peso y debemos dejar de obsesionarnos con el IMC (Índice de Masa Corporal)". En su página web destacan que a las personas se les dice que "no están lo suficientemente enfermas" como para recibir tratamiento. A otros se les dice que son "demasiado complejos" para recibir ayuda. No solo eso, hay personas que se encuentran en listas de espera durante meses, a veces años. Las familias, en muchos casos, se ven obligadas a afrontar solas enfermedades que ponen en peligro la vida.

Un portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social manifestó sus condolencias con la familia y los amigos de Charlotte manifestando que "durante demasiado tiempo, las personas con trastornos alimentarios no han recibido el apoyo que merecen. Por eso estamos colaborando con el NHS England para fortalecer los servicios comunitarios de tratamiento de trastornos alimentarios, con el fin de mejorar los resultados y la recuperación de los pacientes.”

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Como parte del Plan de Salud Decenal, se han contratado 8.000 trabajadores de salud mental adicionales desde julio de 2024. El Cheshire and Wirral Partnership NHS Foundation Trust declaró ante la muerte de la joven: "Nuestros pensamientos y condolencias siguen estando con la familia y los amigos de Charlotte Murphy".