El autor de los disparos huyó del lugar en un patinete

Muere un policía acusado de formar parte de una banda de narcotraficantes tras ser atropellado en Gran Canaria

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BarcelonaUn hombre se encuentra en estado grave tras ser tiroteado la noche de este viernes cuando salía de un comercio en Barcelona, a cuyas puertas le esperaba el autor de los disparos, que huyó del lugar en un patinete.

Fuentes de los Mossos han confirmado a EFE la información avanzada por El Periódico sobre este caso, del que la policía catalana fue alertada a las 21:44 horas y que tuvo lugar en la esquina de las calles Sugranyes con Sant Frederic, en el distrito de Sants-Montjuïc.

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El autor le esperaba en patinete

En ese punto, un hombre que iba en patinete esperó a las puertas del comercio la salida de otro, contra el que disparó varios tiros.

En el lugar de los hechos, el herido fue atendido por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que posteriormente lo trasladaron a un hospital en estado grave.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de este suceso, que por sus características podría responder a un ajuste de cuentas entre bandas.

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Un fallecido hace una semana

El pasado fin de semana falleció en un hospital de Barcelona un hombre de 44 años que había sido también tiroteado el día 14 de este mes en una terraza del barrio del Poblenou, en este caso al parecer por un ajuste de cuentas entre grupos criminales balcánicos.