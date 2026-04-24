Claudia Barraso 24 ABR 2026 - 23:18h.

Un hombre ha sido herido de gravedad tras ser disparado cinco veces por otro en el barrio de Sants de Barcelona

La Policía Nacional busca a los autores de un tiroteo en Badajoz: hay al menos cuatro implicados a la fuga

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Un hombre ha resultado herido crítico en el barrio de Sants de Barcelona tras recibir cinco disparos en la calle de Sugranyes y de Casteràs. La víctima estaba delante de un supermercado cuando un hombre se le acercó con un arma de fuego y le disparó, provocándole graves heridas.

Hasta el lugar han acudido los servicios de emergencia rápidamente donde han atendido al herido en el lugar y le han trasladado en estado crítico al hospital, con heridas en el torso y las piernas. También han acudido varias patrullas policías que ya están investigando los hechos, según ha informado 'El Periódico'.

Los Mossos d´Esquadra han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por el momento siguen buscando al sospechoso, los testigos que estaban en el lugar han confirmado que vestía todo de negro y que huyó en un patín. Según las primeras hipótesis de las autoridades han informado de que podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Hablan de un ajuste de cuenta

Además, por el número de disparos y cómo se ha producido la agresión, los agentes han explicado que podría tratarse de una ejecución planificada ya que el sospechoso espero a que la víctima saliera a la calle de un local próximo. Por el momento no hay ninguna persona detenida y los agentes siguen buscando al acusado del tiroteo.

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De la victima tampoco han confirmado cuál el estado actual del hombre herido, pero los servicios de emergencia tuvieron que trasladarle rápidamente al hospital, donde los médicos han tratado de estabilizarle, sin novedades.