Hasta el lugar del incendio llegaron siete dotaciones de bomberos

Las llamas comenzaron a las 2:00 de la madrugada en la calle Carlos Sainz

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Hasta siete dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido para sofocar en el incendio de varios vehículos que se ha producido durante la madrugada en el exterior de un concesionario en la ciudad del automóvil de Leganés.

Las llamas, que se han propagado en la calle Carlos Sainz, a la altura del número 27, comenzaron a las 2:00 horas de la madrugada. Junto a los Bomberos también se ha desplazado un dispositivo sanitario preventivo de SUMMA 112 que, finalmente, no ha tenido que intervenir.

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Rápida actuación de los bomberos

Ante el fuego producido en el municipio, fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han señalado que la rápida actuación de los bomberos ha evitado la propagación de las llamas a los coches que se encontraban estacionados en el aparcamiento exterior.

Asimismo, han precisado que son tres los vehículos afectados en total, todos ellos de tecnología híbrida. Rafael Reyes, oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid, ha declarado que "desconocemos la causa del incendio" y, hasta el momento, no se han registrado heridos.