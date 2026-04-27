Claudia Barraso 27 ABR 2026 - 16:49h.

Un camión ha salido ardiendo en la autovía SE-30 a la altura del puente del Centenario: el vehículo se encuentra en el carril derecho y se ha cortado la circulación

Varios camiones incendiados provocan el corte de la A-3, a la altura de Honrubia, en sentido Madrid: hay tres heridos

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La SE-30 ha sido cortada desde el medio día de este lunes en Sevilla a la altura del puente del Centenario, en Huelva, tras el incendio de un camión ligero en la calzada. La Dirección General de Tráfico ha detectado la incidencia a través de las cámaras de monitorización del puente y ha podido dar aviso de lo sucedido.

El vehículo, que ha salido ardiendo, se encuentra en el carril derecho, a la altura del kilómetro 10,4, cortando la circulación y provocando fuertes retenciones. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, responsables de mantenimiento y bomberos para poder acabar con las llamas y garantizar la seguridad vial.

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De la misma manera, han pedido a los conductores extremar la precaución y atender la señalización variable, siguiendo en todo momento las indicaciones de los agentes. En el vídeo compartido por la DGT se observa como el camión, parado en el carril derecho, sigue ardiendo, provocando una gran columna de humo que invadía también el sentido contrario de la carretera.

El humo afecta a los conductores del sentido contrario

Los coches que circulaban en el sentido contrario también se han visto afectados por el incendio que se ha originado en el camión. El humo no dejaba circular con normalidad a los coches, que se han visto obligados a reducir considerablemente su velocidad al pasar por este tramo. Según informó el subdelegado del Gobierno de Sevilla, se trataba de un camión ligero, pero no han podido confirmar las causas del incendio.

Ante el riesgo que puede suponer que la visibilidad de los conductores que circulan por el otro sentido pueda verse afectada, las autoridades han pedido que extremen las precauciones y presten atención a las señales variables e indicaciones de los agentes que siguen trabajando en la zona para poder reestablecer el tráfico lo antes posible y comprobar que no se produce otro accidente en el lugar.