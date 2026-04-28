La Casa Real comunicó este pasado lunes que la heredera al trono cursará el Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en España: la universidad pública elegida y la coincidencia con su hermana

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La princesa Leonor ya tiene decidido su próximo destino académico. La Casa Real comunicó este pasado lunes que la heredera al trono cursará el Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, una vez concluya su formación militar. Lo hará en el campus de Getafe y dentro del programa ordinario de la universidad pública madrileña.

La noticia ha puesto el foco no sólo en cómo será su vida universitaria, sino también en un concepto poco conocido: el sistema de 'early admission', la vía por la que ha sido aceptada y que explica también por qué no tendrá que hacer la Selectividad.

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Qué es la early admission y por qué no hace la Selectividad

En el caso de la Carlos III, se trata de una ruta de admisión dirigida a estudiantes que han cursado el bachillerato fuera del sistema educativo español y que presentan su candidatura antes de que arranque el proceso ordinario de acceso universitario en España.

En este sentido, la hija de los reyes Felipe y Letizia cursó el Bachillerato Internacional en UWC Atlantic College, en Gales, donde terminó sus estudios preuniversitarios en 2023. Los alumnos procedentes de sistemas extranjeros como ella no acceden por la misma vía que quienes han cursado Bachillerato en España y que realizan la EBAU. En otras palabras: la Selectividad no es obligatoria para los estudiantes como Leonor que quieren entrar en una universidad española.

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Sí lo es, de forma general, para quienes llegan desde el sistema español y desean competir por plazas mediante la nota de acceso. Pero quienes proceden de sistemas extranjeros pueden acceder mediante credenciales parecidas, reconocimiento de expediente y procesos internos de selección, dependiendo del país de origen, la universidad y la titulación solicitada. De ahí el motivo por el que la futura reina de España ha conseguido librarse de esta prueba escrita.

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Los requisitos de la Carlos III para ser admitido y el coste

Cada universidad diseña sus detalles, y la universidad pública elegida por la princesa de Asturias cuenta con una serie de procedimientos.

Este año, el plazo se abrió el 22 de septiembre de 2025 y se cerró el pasado 10 de abril. El número de plazas que podían adjudicarse no podía ser superior al 8%, por lo que Leonor ha tenido que competir con una serie de estudiantes para ser admitida.

En cuanto a los requisitios, era necesario estar en posesión de un título o diploma obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, homologado al título de bachiller, y acreditar un nivel de conocimiento del español o del inglés equivalente al B2 en función de la titulación escogida.

Tras cumplir con esas normas, la comisión de valoración tiene en cuenta dos aspectos fundamentales: la nota media alcanzada en el título y la adecuación de su currículo al Grado que desea cursar -formación previa, intereses, calificaciones obtenidas en pruebas externas y calificaciones alcanzadas en determinadas materias-.

La documentación que ha debido aportar la princesa Leonor y el coste

La princesa Leonor, además del DNI, ha debido de aportar una serie de documentación adicional para formar parte del proceso. Entre otros, el certificado académico de los dos últimos cursos de sus Estudios de Secundaria, una carta de motivación explicando los motivos de por qué quería estudiar el grado elegido, por qué ha escogido la UC3M y qué aptitudes y habilidades puede aportar a la Universidad; los méritos académicos y acreditar que no reside en España en el momento de la realización de sus estudios.

Cabe destacar que el estudio y análisis de la solicitud de admisión y su documentación correspondiente para este proceso de admisión tienen un coste de 100 euros.