Cole Allen se enfrenta a la cadena perpetua tras ser acusado de tres delitos, entre ellos el intento de asesinato al presidente de EEUU

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El profesor de 31 años que intentó matar a Donald Trump el pasado sábado había logrado entrar en el salón del evento con varias armas. La Casa Blanca ha mostrado el fusil, la pistola, un cargador y un cuchillo que Cole Allen llevaba en una mochila y con la que accedió con facilidad al lugar donde el presidente de Estados Unidos compartía cena con más de 2.000 corresponsales de todo el mundo.

El informático, que dejó un manifiesto en el que asume que "no querrá perdón" por sus actos, podría pasar el resto de su vida en prisión. Así lo ha hecho saber la Fiscalía de Estados Unidos, que ha acusado formalmente a Allen de tres delitos, entre ellos el intento de asesinato al mandatario. Además, el profesor californiano ha sido acusado también de tranporte de armas entre estados y del uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento. En caso de que sea declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.

La Fiscal del Estado de Washington, Jeanne Pirro no descarta, por el contrario lo ve muy probable que haya "cargos adicionales conforme avance la investigación" y ha subrayado: "No os equivoquéis, esto ha sido un intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos".

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, por su parte, no ha sido concluyente sobre los cargos que se le imputarán a Cole Allen: "Todavía está por verse" si se presentarán más cargos contra el sospechoso que podría ser acusado "sin duda" de intento de asesinato dependiendo de las pruebas.

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