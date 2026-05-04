Claudia Barraso 04 MAY 2026 - 19:03h.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que vació un bote de gas pimienta dentro de una discoteca de Valladolid

Detenidos tres porteros de discoteca con numerosos antecedentes por dar una brutal paliza a un joven en Salamanca

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre que vació un bote de gas pimienta en una de las salas de la discoteca ‘Moss’ en Valladolid, lo que provocó que muchas de las personas que estaban dentro tuviesen que huir del lugar rápidamente y se produjese una estampida a la entrada.

El local tuvo que cancelar el evento de manera inmediata y despejar sus salas. Hasta el lugar de los hechos acudieron varias patrullas de la Policía Local de Valladolid y también de la Nacional, además de varias ambulancias que se encargaron de atender a dos mujeres que se encontraban en un estado grave ya que el espray provoca problemas respiratorios, sensación de ahogo y quemazón en la nariz, boca y garganta.

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El hombre pudo ser identificado gracias a las cámaras de seguridad y el testimonio de algunas de las personas que se encontraban en el lugar. Los agentes de la Policía Nacional pudieron detener al responsable y está acusado de desórdenes públicos. Tras su detención, los agentes le llevaron directamente a los calabozos de la comisaría de la calle Gerona, según ha confirmado el medio 'El Norte de Castilla'.

El comunicado de la discoteca

Desde la discoteca emitieron un comunicado donde lamentaban lo sucedido y pidieron disculpas por tener que suspender el evento que se estaba llevando a cabo. El incidente se produjo sobre las cinco de la mañana y terminó provocando una fuerte estampida en la entrada de la discoteca ya que las personas que se encontraban en la sala empezaron a notar mucha quemazón en las vías respiratorias. Por precaución, se llevó a cabo la evacuación de todo el establecimiento, procediendo a ventilar el lugar.

En el mismo comunicado también informaban de que tanto los agentes de la Policía Nacional y Local entraron en el local tras la evacuación para garantizar que las instalaciones eran seguras y controlaron la situación a su llegada. Las dos mujeres que tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencia se encuentran en buen estado y evolucionan favorablemente. También han confirmado que reforzarán su sistema de seguridad para garantizar que no se vuelve a producir ningún incidente de este estilo.