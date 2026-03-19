Un menor, detenido por apuñalar hasta cinco veces a dos jóvenes a la salida de una discoteca en Palma

La Policía Nacional ha arrestado a otros tres jóvenes por participar en la pelea en la que se produjo la agresión con arma blanca

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La Policía Nacional ha detenido a un menor de edad por supuestamente intentar asesinar a puñaladas a dos personas tras una pelea a la salida de una discoteca en Palma.

Otros tres jóvenes, entre ellos otro menor, también han sido arrestados por participar en la reyerta con arma blanca.

Los hechos se remontan a la madrugada del 24 de enero en las inmediaciones de un local de ocio nocturno en el barrio de Sa Indioteria, según la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

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Una pelea que acaba en apuñalamiento

Varios jóvenes salieron del establecimiento y se cruzaron con otro grupo más numeroso que comenzó a increparles y agredirles, lo que derivó en una pelea.

Durante la reyerta, uno de los sospechosos apuñaló por la espalda a dos víctimas, sin que estas pudieran defenderse.

Agresión en zonas vitales

El agresor les propinó hasta cinco puñaladas en zonas vitales como el cuello y la espalda, continuando la agresión incluso cuando las víctimas ya estaban en el suelo.

Además, otro de los implicados golpeó a una de las víctimas con una botella de cristal en la cabeza, causándole lesiones.Los tres heridos fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Varias patrullas realizaron batidas en la zona sin lograr localizar a los sospechosos en un primer momento.El Grupo de Homicidios se hizo cargo de la investigación y logró identificar a los presuntos autores.

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Situación de los detenidos

Entre el martes y el miércoles fueron detenidos cuatro sospechosos, dos mayores de edad (de origen venezolano y español) y dos menores.

Tras declarar en comisaría, tres quedaron en libertad, al considerar que solo participaron en la pelea.

El principal sospechoso, autor de las puñaladas, también menor de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores por un presunto delito de tentativa de asesinato.