La niña de cinco años, tutelada por el Principado de Asturias, residía con una familia de acogida hasta el pasado jueves

Buscan a Miranda, una niña de cinco años desaparecida desde el pasado jueves tras ser raptada por sus padres biológicos en Oviedo

Compartir







OviedoLa Policía pide la colaboración ciudadana para buscar a Miranda, una niña de cinco años que ha sido sustraída por sus padres biológicos en Oviedo. Los progenitores acudieron a un punto de encuentro para verla y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Las autoridades han difundido su imagen con todos sus datos para intentar localizarla.

La niña de cinco años, tutelada por el Principado de Asturias, residía con una familia de acogida hasta el pasado jueves, cuando los padres progenitores se la llevaron. Durante esa cita que tenían de manera habitual con el Principado, presuntamente agredieron a la educadora social para sustraer a la menor.

La Consejería presentó una denuncia ante la Policía Nacional

Este incidente ha hecho que la Policía Nacional haya abierto una investigación y haya elevado el caso al Centro Nacional de Desaparecidos para pedir la colaboración ciudadana. La alerta incluye el nombre y la descripción física de la niña y varios teléfonos de contacto, entre ellos Policía Nacional, Guardia Civil, Fundación ANAR(Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) y servicios de emergencias, para que cualquier persona que pueda aportar información relevante.

La Consejería presentó una denuncia ante la Policía Nacional y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. El Gobierno asturiano destaca que la máxima prioridad es localizar a la menor "lo antes posible".