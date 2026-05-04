El hombre desaparecido, el pescador francés Erwan Gléveau, había salido a faenar el pasado 29 de abril en Francia

El pesquero fue localizado junto al Mirador Punta de la Atalaya varado en las rocas y semihundido

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Los equipos de rescate han retomado este lunes la búsqueda del tripulante del pesquero francés Santa Maria Dominic II, desaparecido tras naufragar el barco en el litoral occidental de Asturias.

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Las incógnitas del caso

El hombre desaparecido, el pescador francés Erwan Gléveau, había salido a faenar el pasado 29 de abril y llevaba desaparecido desde ese día hasta que a las 3:40 horas de la madrugada del pasado sábado se activó la baliza de emergencia en una zona próxima a la ría de Navia sin que se asociase inicialmente a ningún buque.

Los controladores de Salvamento Marítimo lograron después asignarla al pesquero francés y enviaron a la zona al helicóptero Helimer, que inicialmente localizó la baliza, pero no el pesquero, que fue localizado a la 8:21 horas junto al Mirador Punta de la Atalaya varado en las rocas y semihundido en una zona de difícil acceso por mar.

La baliza ha podido ser rescatada así como algunos restos de la embarcación después de que a las labores de búsqueda por tierra, mar y aire, que han contado con el respaldo de drones, se incorporasen la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado junto a voluntarios de Protección Civil.

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Paralelamente a la búsqueda, los investigadores tratan de averiguar cómo es posible que el barco recorriera unos 500 kilómetros desde la desaparición del marinero. Según recoge La Nueva España, la principal hipótesis es que el hombre sufriera un percance en Francia mientras navegaba en piloto automático, por lo que el barco habría seguido avanzando hasta llegar a la punta de La Atalaya, donde ha sido encontrado.