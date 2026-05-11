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Sucesos

Un joven vigués aparece ensangrentado y golpeado en la cuneta de la autovía de O Morrazo

Agente de la Guardia Civil de TRáfico. GUARDIA CIVIL (Foto de ARCHIVO) 20/2/2021
Aparece un joven ensangrentado y golpeado en la cuneta de la autovía de O Morrazo. Archivo
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Ensangrentado y con múltiples golpes. Así fue hallado en una cuneta de las inmediaciones de la autovía do Morrazo, en la parroquia de Meira un joven vigués. Según han confirmado fuentes del instituto armado, el aviso se recibió a las 15:15 horas de este pasado domingo a través del 112 Galicia, que alertó de la presencia de un hombre herido junto a la vía.

Las primeras pesquisas apuntan a que el suceso se originó en Vigo, donde supuestamente se produjo una pelea entre personas conocidas entre sí y vinculadas con el consumo de drogas. Posteriormente, el joven fue presuntamente trasladado hasta Meira, en el municipio de Moaña, donde fue abandonado herido en la cuneta.

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Tras el hallazgo, se movilizaron los servicios de emergencia y el hombre fue evacuado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Las pesquisas continúan abiertas para determinar las circunstancias exactas de la agresión y la participación de las personas implicadas.

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