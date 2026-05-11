Muere un hombre al quedar atrapado entre dos camiones por motivos que se desconocen en Fuente del Maestre, Badajoz

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Un hombre ha fallecido este lunes al sufrir un accidente y quedar atrapado entre dos camiones en la localidad pacense de Fuente del Maestre. Una llamada al Centro de Urgencias 112 de Extremadura a las 14:30 horas ha informado de este suceso, del que está pendiente determinar su carácter laboral.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y bomberos del parque de Villafranca de los Barros, un equipo del Centro de Salud de Fuente del Maestre, una unidad medicalizada y un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (Cessla).

Los servicios de emergencia 112 han comunicado la noticia del fallecimiento a través de su perfil en la red social ‘X’, donde han explicado que las autoridades están trabajando para determinar la naturaleza ocupacional del incidente y que, por lo tanto, “se mantiene el protocolo de la Dirección General de Trabajo”.

Hasta el momento los agentes no han confirmado la identidad del hombre, pero sí que se ha abierto una investigación para determinar cómo pudo ocurrir los hechos y si se trata de un accidente de origen laboral. Tampoco han confirmado la edad del hombre.

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Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida

Fue un testigo de lo ocurrido quien llamó a los servicios de emergencia alertando de que un hombre se había quedado atrapado entre dos camiones. Cuando llegaron hasta el lugar indicado, los bomberos con la ayuda de varias patrullas de la Guardia Civil consiguieron rescatar su cuerpo.

Pese a los esfuerzos de los sanitarios de estabilizar al hombre, no pudieron hacer nada por salvarle la vida y solo pudieron confirmar su muerte. No hay más información de la empresa en la que trabajaba y cómo pudo quedar atrapado, tampoco si se encontraba con más gente.