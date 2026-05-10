Muere un trabajador de 44 años tras reventar un neumático en el puerto de Aguadulce, Almería
El accidente laboral ocurrió poco antes de las 13 horas en el varadero del puerto deportivo de Aguadulce, Almería
Los sanitarios reanimaron al mecánico in situ, tras sufrir un fuerte traumatismo en la cabeza, pero falleció en el hospital
AlmeríaUn trabajador de 44 años ha muerto después de permanecer ingresado tras reventar un neumático en un accidente laboral ocurrido en el puerto deportivo de Aguadulce (Almería).
Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press. El suceso se produjo poco antes de las 13 horas de este 9 de mayo en el varadero de la zona costera donde están los barcos.
El teléfono 112 de Andalucía recibió la llamada de un ciudadano en la que pedía ayuda urgente para un mecánico herido de gravedad, tras golpearle el elemento que había explotado y causarle un fuerte traumatismo en la cabeza.
Reanimación cardiopulmonar exitosa, pero evacuado grave
Hasta el lugar se desplazaron agentes de Policía Local y de la Benemérita, además de sanitarios del 061. Estos últimos le practicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al afectado.
Lograron recuperarlo y estabilizarlo para evacuarlo de inmediato en estado grave al Hospital de Torrecárdenas, según detalló el servicio de emergencias. Dada su situación, finalmente falleció más tarde.
Se informó a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales por si pudo cometerse algún incumplimiento de medidas de seguridad mientras realizaba sus tareas.
"Condolencias" de vecinos de Las Colinas de Aguadulce
Desde el barrio de Las Colinas de Aguadulce, sus vecinos han trasladado sus "condolencias" a través de una asociación con la que tienen cuentas en redes sociales: "Trabajaba en una empresa de neumáticos móviles".
"Todo nuestro cariño y apoyo a los familiares y amigos", han expresado tras conocer el "desafortunado incidente" en la pedanía perteneciente a Roquetas de Mar.